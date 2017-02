SoundHound gaat concurrentie aan met Amazon en Google

Business

SoundHound, dat onder meer bekend staat om zijn gelijknamige muziekherkenningsapp, heeft 75 miljoen dollar opgehaald. Met dat geld gaat het zijn kunstmatige intelligentie voor stemherkenning, Houndify, verbeteren en direct concurreren met onder meer Amazon en Google.

Bij die concurrentiestrijd heeft SoundHound volgens Bloomberg een belangrijke manier gevonden om zich te onderscheiden van de rest. Waar andere grote bedrijven met stemherkenningstechnologie van zijn klanten alle data vraagt, doet SoundHound dat helemaal niet. “We willen je product niet kapen,” aldus CEO Keyvan Mohajer.

“Als je Amazon gebruikt, verlies je je merk en je gebruikers. Je moet je gebruiker vragen in te loggen met zijn Amazon-account, ze moeten Alexa gebruiken en alle data is dan van hen.” Dat gaat SoundHound dus niet doen en dat maakt het een interessante keuze in deze tijd van zorgen rond privacy en big data.

SoundHound heeft al een eigen technologie voor stemherkenning ontwikkeld, maar die is op dit moment toegespitst op het herkennen van muziek. De bedoeling is om met de 75 miljoen dollar die het ophaalde de technologie uit te breiden naar reguliere stemherkenning. Overigens zijn er al bedrijven die gebruik maken van de techniek van SoundHound, waaronder Samsung en Nvidia. Die twee bedrijven behoren verder tot de investeerders.

Het is de uitgesproken intentie van SoundHound om snel te werken naar een spraaktechniek waarbij de kunstmatige intelligentie makkelijk onderscheid kan maken tussen verschillende woorden. Zo is het nu nog wel eens moeilijk voor spraakassistenten om bijvoorbeeld het verschil te begrijpen tussen ‘pizza’ en ‘Pisa’. Ze klinken hetzelfde, maar betekenen allebei iets anders.

Het is voor de ontwikkeling van spraaktechnologie belangrijk om direct de gesproken woorden en de betekenis te begrijpen. Spraakherkenning werkt op dit moment nog door eerst woorden te identificeren, en ze vervolgens te contextualiseren. SoundHound brengt hier verandering in met Houndify en denkt daarmee ook snellere stemherkenning te kunnen ontwikkelen.