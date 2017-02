Lenovo voorziet ThinkPad-laptops van flinke update

Hardware

Professionals op zoek naar een nieuw apparaat zullen er wellicht goed aan doen even te wachten. Lenovo heeft vandaag bekend gemaakt dat het de komende maanden met drie nieuwe ThinkPad P-workstations komt, elk met krachtige Intel Kaby Lake-processoren. De ThinkPad P51s, P51 en P71 laptops moeten in maart en april op de markt komen.

Niet alleen draaien de drie nieuwe modellen in de ThinkPad P-serie allen op de Intel Kaby Lake processoren, ook voorzien Lenovo ze van high-end Nvidia Quadro-grafische kaarten. De laptops zijn ontworpen voor ingenieurs, architecten, 3D-animatoren en andere mensen die veel vragen van hun werkstation. Dat valt niet alleen terug te zien in de processor en grafische kaart, maar ook in de 4K-schermen, verregaande mogelijkheden voor de kleurcalibratie en het DDR4-geheugen.

ThinkPad P51s

Deze is vanaf maart verkrijgbaar vanaf 1.049 dollar. De P51s is het lichtste van de drie modellen en ook meteen de goedkoopste. In de lichtste variant weegt onderstaand apparaat 1,95 kilogram en is deze twee centimeter dik. Er kan gekozen worden voor een Intel Core i7 CPU, Nvidia Quadro-graphics en 1080p, 1080p aanraakpaneel of een 4K-scherm.

ThinkPad P51

Zal vanaf april te koop zijn, vanaf 1.399 dollar. De P51 weegt 2,5 kilogram en is 2,6 centimeter dik. In ruil daarvoor is er ruimte voor een optionele Intel Xeon E3-processor en Nvidia Quadro M2200M grafische kaart. Er kunnen tot drie opslagapparaten ondersteun worden van het type Raid 0 en RAID 1. Gebruikers kunnen maximaal kiezen voor 64GB DDR4-geheugen en tot 2TB aan opslag. De P51 wordt voorzien van een IPS-paneel, met resolutie van 3840 bij 2160 pixels.

ThinkPad P71

Tot slot is er nog de duurste variant, de P71. Die is ook vanaf april verkrijgbaar, vanaf 1.799 dollar en dat waarschijnlijk vooral omdat het een 17-inch laptop wordt. De P71 weegt 3,4 kilogram en is 3 centimeter dik. In ruil daarvoor is het mogelijk om te kiezen voor een Xeon E3-v6 processor en Nvidia Quadro P5000M grafische kaart.