Langverwachte Android Wear 2.0 is sneller en makkelijker in gebruik

Consumer

Toen Google in 2014 Android Wear onthulde, was de industrie van smartwatches nog relatief jong. Destijds mikte Google erop de markt op de kop te zetten zoals het dat met Android ook bij smartphones deed. Drie jaar later komt het met een flink vernieuwde versie van de software, 2.0.

“Met versie 2.0 hebben we echt goed gekeken naar waar mensen hun horloges voor gebruiken,” stelt Android Wear VP David Singleton tegenover Engadget. “We zagen dat het gebruik zich vooral concentreerde rond het uiterlijk van horloges, berichten en fitness. Dus we hebben 2.0 op die zaken toegespitst.”

Afgezien daarvan heeft het team achter Android Wear gekozen voor eenvoudigere navigatie in het systeem. “We hebben de zaken meer samengevoegd en gemakkelijker in gebruik gemaakt,” aldus Jeff Chang, productmanager van Android Wear. “We hebben het aantal keren dat je moet tikken en swipen tussen dingen zoveel mogelijk ingeperkt.”

Deze nieuwe versie van Android Wear wordt in eerste instantie op 8 februari gelanceerd op de LG Watch Sport en LG Watch Style. Vervolgens zullen reeds bestaande smartwatches vanaf 15 februari een update krijgen.

Vernieuwde interface

Een vernieuwde gebruiksinterface is natuurlijk de voornaamste zichtbare update. Het kleurenpalet is iets donkerder dan in de eerste versie. Afgezien daarvan zijn er ook andere veranderingen, zoals een nieuw ontwerp voor het notificatiescherm en een nieuwe app launcher, die gebruikmaakt van het feit dat de meeste smartwatches met Android Wear een rond scherm hebben.

Nieuwe notificaties worden minder indringend weergegeven en de donkerder kleurstelling zorgen voor een langere batterijduur. Google heeft ook Material Design, zijn ontwerpstandaard, toegepast op Android Wear 2.0, waardoor er over het geheel genomen een consistenter ecosysteem ontstaat.

Wijzerplaten

Natuurlijk passen de vernieuwde wijzerplaten bij de gebruiksinterface, maar de wijzerplaten hebben een belangrijke wijziging gekregen. Er waren al duizenden verschillende wijzerplaten om uit te kiezen, maar die waren nauwelijks te personaliseren. Android Wear 2.0 brengt daar verandering in.

Gebruikers kunnen nu kiezen voor onder meer kleine widgets. Zo is het mogelijk om een stappenteller te tonen op de wijzerplaat, vergezeld van een percentage dat weergeeft hoever de gebruiker van zijn stappendoel vandaan zit. Ook kunnen gebruikers kiezen voor de batterijduur en nog wat andere widgets. Die zullen allemaal gekoppeld zijn aan een applicatie, die gemakkelijk geopend kan worden, door op de widget te klikken.

Navigatie tussen apps

Het navigeren tussen apps is een stuk makkelijker gemaakt en daardoor is het ook een stuk fijner om Android Wear 2.0 te gebruiken. Nu kan er makkelijker gewisseld worden tussen de verschillende wijzerplaten. Een horizontale swipe is genoeg om te wisselen naar een ander scherm en een verticale veeg toont de laatste berichten. Drukken op de knop van het horloge zorgt voor een overzicht met alle apps en kan de Google Assistant activeren.

Minder afhankelijkheid van smartphones

Applicaties binnen Android Wear 2.0 kunnen direct middels Bluetooth, Wi-Fi of een reguliere mobiele verbinding met het internet communiceren. Dat betekent dat de telefoon niet langer dichtbij of ingeschakeld hoeft te zijn, om volledig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van een smartwatch.

Applicaties krijgen ook pushberichten binnen via Google Cloud Messaging. Natuurlijk dient wel opgemerkt te worden dat veel tot nu toe uitgebrachte Android Wear-apparaten niet over een Wi-Fi- of LTE-verbinding beschikking.

Tekstinvoer

Het is niet alleen mogelijk om teksten te dicteren, binnen Android Wear 2.0 kunnen gebruikers ook op het scherm van hun smartwatch schrijven, om input te geven. Het scherm scrolt verder mee terwijl je elke letter schrijft, dus kan je gewoon in één keer een compleet woord schrijven. Het is verder mogelijk om een ‘echt’ toetsenbord te gebruiken op het scherm, dat ook middels swipe-invoer werkt.