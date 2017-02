Samsung maakt commerciële beschikbaarheid RFIC-chip voor 5G bekend

Networking

Samsung Electronics heeft de ontwikkeling van zijn RF Integrated Circuit (RFIC) chip afgerond. Die is nu commercieel beschikbaar en volgens Samsung van cruciaal belang bij de uitrol van 5G-netwerken. De verwachting is dat de technologie 5G met 20Gbps al in 2018 beschikbaar maakt.

“Samsung heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan verschillende basistechnologieën die nodig zijn voor de 5G RFIC. We zijn verheugd om eindelijk alle onderdelen samen te brengen en deze belangrijke mijlpaal voor de commerciële beschikbaarheid van 5G bereikt te hebben. Dit zal een grote rol spelen in de revolutie van verbindingstechnieken,” aldus Paul Kyungwhoon Cheun, EVP en hoofd van Next Generation Communications Business Team van het bedrijf.

De RFIC is ontworpen om de algehele prestaties van 5G-toegangsunits te verbeteren. Samsung stelt zelf daarbij ook vooral gelet te hebben op lage kosten, hoge efficiëntie en een zo compact mogelijke chip. Daarmee hoopt het bedrijf de uitrol van 5G te versnellen. Het bedrijf denkt zelf al dat de eerste technieken die gebruik maken van de RFIC-chip in 2018 op de markt gebracht worden.

De RFIC maakt gebruik van een speciale high-gain/high-efficiency versterker die Samsung vorig jaar ontwikkelde. De chip kan daardoor bredere dekking bieden binnen de millimeter wave (mmWave) band. Dit zou een van de grootste uitdagingen zijn voor de succesvolle uitrol van 5G-technologie en door deze horde te overwinnen, denk Samsung de uitrol ervan te versnellen.

Ook zou de RFIC-chip voorzien zijn van sterk verbeterde ontvangst- en uitzendtechnieken, waardoor deze ook in omgevingen met veel andere netwerken goed moet werken. De hoge frequentie waarop 5G werkt is redelijk gevoelig voor verstoring door andere netwerken, dus ook dit is een belangrijke stap voor de uitrol ervan.

De RFIC van Samsung is ontwikkeld voor het 28GHz frequentiebereik en daarmee vooral geschikt voor markten als de Verenigde Staten, Korea en Japan. Nu de ontwikkeling van de chip afgerond is, hoopt Samsung de eerste RFIC-technieken volgend jaar op de markt te kunnen brengen.