EU blijft bezorgd over privacy Windows 10

De EU blijkt nog steeds ernstig bezorgd over de standaard privacy instellingen van Windows 10. Dit ondanks dat Microsoft eerder had aangekondigd maatregelen te nemen om minder roekeloos met persoonlijke gegevens om te springen.

De Electronic Frontier Foundation (EFF) bracht deze privacy problemen binnen Windows 10 eerder aan het licht en beschuldigde Microsoft er zelfs van ongekende hoeveelheden persoonlijke data terug te sturen.

Volgens persbureau Reuters heeft een groep genaamd de “Article 29 Working Party“, bestaande uit 28 Europese autoriteiten op het gebied van privacy bescherming, recentelijk hun zorgen bij Microsoft geuit. Zo zouden de standaard instellingen vanuit privacy-oogpunt problematisch zijn en is er een tekort aan controle over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en teruggestuurd.

Als reactie hierop kondigde Microsoft vorige maand aan het aantal privacy instellingen in de Creators Update te verhogen en verbeteren. Het zou onder andere inzichtelijker moeten worden welke exacte gegevens worden verzameld en verstuurd naar de servers van Microsoft. De update zou ook nieuwe instelmogelijkheden moeten gaan bieden om je locatie te verbergen, spraakherkenning uit te zetten, diagnostische gegevens privé te houden en aanbevelingen uit te zetten.

Microsoft heeft nog niet officieel gereageerd op deze recente bezorgdheden. Ook de Franse privacy waakhond liet vorig jaar weten dat Microsoft moet stoppen met het onnodig verzamelen van gebruikersgegevens, waarop Microsoft bevestigde samen naar een oplossing te willen gaan werken.

Wij hebben Microsoft Nederland om een officiële reactie gevraagd. Die kregen we ook nagenoeg per ommegaande, in het Engels:

“We are listening carefully to comments from members of the Art. 29 Working Party and we will continue to cooperate with the Working Party and national data protection agencies. Our January announcement of changes coming to the Windows 10 privacy settings reflects our commitment to the protection of our users’ personal data.”