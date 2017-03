Apple wisselt mogelijk naar groot en duur 5,8-inch OLED-paneel voor iPhone 8

Mobile

Geruchten over een OLED-scherm in een iPhone zijn er al jaren. Nu de productlijn van Apple bijna zijn tiende verjaardag viert, nemen de geruchten daarover nog verder toe. Naar het schijnt krijgt de iPhone 8 een 5,8-inch OLED-display. En daar zal de hardwarefabrikant uit Cupertino een hoge prijs voor vragen.

Het nieuws is afkomstig van het doorgaans betrouwbare Japanse Nikkei Asian Review. Dat bevestigt eerdere verhalen over de nieuwe iPhone. De Nikkei schrijft dat Apple inderdaad kiest voor drie smartphones: twee varianten met een lcd-scherm en dan de premium iPhone met OLED-paneel. Die krijgt een 5,8-inch gebogen scherm, met dunne schermranden. De andere twee, iets goedkopere modellen, moeten een 4,7-inch en 5,5-inch scherm krijgen.

Aan dat OLED-display zou wel een flink prijskaartje klampen. Daar zou Apple zo’n 1.000 dollar voor vragen, meer dan ooit. Ook daar was al eerder een verhaal over; het prijskaartje zou zo hoog zijn wegens de implementatie van een aantal nieuwe technieken. De introductie van een OLED-scherm is namelijk niet de enige verandering die Apple in gedachten zou hebben voor zijn nieuwe vlaggenschip.

Er zijn ontzettend veel andere geruchten over de nieuwe iPhone. Apple zou de thuisknop helemaal weglaten bij de iPhone 8 en vervangen door een functiegebied, zoals de Macbook Pro dat nu ook heeft. Ook zou de iPhone 8 een 3D-camera krijgen, waarmee gezichtsherkenning mogelijk wordt. Met de introductie van gezichtsherkenning zou Apple het verdwijnen van de vingerafdrukscanner kunnen rechtvaardigen. Aan de andere kant zijn er ook verhalen dat Apple die scanner juist achter het glas van het scherm zal verwerken; onlangs verkreeg het daar nog een patent op.

Vermoedelijk volgt Apple met de presentatie van de nieuwe smartphone zijn gebruikelijke stramien. Dat zou betekenen dat de toestellen pas in september onthuld worden en een paar weken later wereldwijd op de markt verkrijgbaar zijn. In de tussentijd kunnen we nog heel veel van dit soort geruchten verwachten. Overigens heeft Apple naar het schijnt binnenkort nog een productpresentatie gepland staan. Deze maand zouden er vier nieuwe iPads onthuld worden en een rode iPhone 7.