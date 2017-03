Samsung brengt stevige Galaxy Xcover 4 in april naar Nederland

Hardware

Samsung heeft een opvolger in de Xcover-productlijn onthuld. In april brengt het de Galaxy Xcover 4 uit. Het apparaat heeft een groter scherm en meer geheugen dan zijn voorganger, maar is minstens net zo stevig. Daarom zou de smartphone ideaal voor gebruik onder extreme omstandigheden.

De Samsung Galaxy Xcover 4 heeft een nieuw ontwerp met verbeterde grip en smallere behuizing. Toch doet hij met zijn robuuste ontwerp eer aan de Xcover-lijn aan. Het apparaat kan bovendien snel gebruikt worden dankzij een speciale ‘glove mode’, waardoor het touchscreen gebruikt kan worden met handschoenen. Ook zijn er fysieke knoppen toegevoegd onder het scherm, waarmee gebruikers makkelijk de zaklamp en camera kunnen inschakelen.

De Xcover 4 heeft een 5-inch display met resolutie van 1280 bij 720 pixels. De smartphone is voorzien van een quadcore processor met 2 gigabyte werkgeheugen en 16 gigabyte opslaggeheugen. Ook heeft het apparaat twee camera’s: die aan de achterkant knipt plaatjes met 13 megapixel en die aan de voorkant met 5 megapixel. De accu heeft een capaciteit van 2800 mAh – vrij weinig voor een smartphone met t zo’n groot scherm – maar daar staat tegenover dat deze vervangen kan worden.

De Xcover 4 is verder stof- en waterdicht en is voorzien van een IP68-standaard. Dat houdt in dat deze tot een half uur blijft werken in water van maximaal anderhalve meter diep. Samsung heeft de Xcover 4, geheel in lijn met zijn voorgangers, ook voorzien van MIL-STD 810G. Het apparaat kan volgens die certificering een val van ruim anderhalve meter hebben.

Tot slot draait de Samsung Xcover 4 op Android 7.0 Nougat. Deze is voorzien van het extra beveiligde Samsung KNOX 2.7. De Galaxy Xcover 4 is begin april in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 249,- inclusief BTW.