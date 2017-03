Microsoft brengt HoloLens-partnerprogramma naar Europa

Hardware

Microsoft heeft het HoloLens Agency Readiness Partners-programma uitgebreid naar Europa. Zes bedrijven hebben getekend om actief met Microsoft samen te werken aan de ontwikkeling van toepassingen voor de augmented reality headset. Zij krijgen in het kader hiervan extra trainingen en zullen samenwerken met de Amerikaanse en Canadese partners die al bij het programma aangesloten zijn.

“Vandaag verwelkomen we zes nieuwe Europese partners in het HoloLens Agency Readiness Partners programma, waarmee we de tien oorspronkelijke partners in de Verenigde Staten en Canada uitbreiden,” schrijft Microsoft in een blog. Het gaat om deze bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland: Black Marble, Fundamental VR, Holoforge, Immersion, REWIND en Zühlke.

“Waar steeds meer bedrijven de voordelen van de HoloLens en mixed reality zien, zijn er uitgebreide keuzemogelijkheden om ze te helpen met het bouwen en uitrollen van dit soort toepassingen. Het goede nieuws is dat er meerdere manieren zijn waarop ze dit kunnen doen. Ze kunnen zelf applicaties bouwen (met bijvoorbeeld onze SDK), maar ook direct met Microsoft samenwerken.” Precies dat laatste doen de zes bedrijven die zich hebben aangesloten bij het programma.

Zij krijgen extra training van Microsoft voor de ontwikkeling van toepassingen. Binnen het programma werden al een aantal toepassingen ontwikkeld. Microsoft noemt zelf Paccar, Lowe’s, Red Bull Air Race en CDM Smith. Applicaties die door hen ontwikkeld zijn zouden de manier waarop gewerkt wordt met 3D-gegevens getransformeerd hebben en tot nieuwe producten geleid hebben.

De HoloLens is niet verkrijgbaar in Nederland. Toch werken meerdere partijen aan de ontwikkeling van toepassingen hiervoor, waaronder de Nederlandse politie. In Duitsland, Frankrijk en Ierland is een ontwikkelaarsversie te koop voor 3299 euro. De commerciële versie van de HoloLens kost 5489 euro.