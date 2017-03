TSMC gaat volgend jaar 7nm chip produceren voor MediaTek

Hardware

TSMC heeft een kleine achterstand opgelopen bij de ontwikkeling van nieuwe mobiele chips. De nieuwe 10nm Qualcomm- en Samsung Exynos-chips rollen al van de band, terwijl TSMC nog moeite heeft met de productie van de eerste 10nm chip voor Mediatek. TSMC wil echter volgend jaar al de eerste 7nm chips gaan produceren.

Het begint erop te lijken dat TSMC een beetje de boot gemist heeft met de ontwikkeling van de 10nm chips. MediaTek heeft zijn chipproductie uitbesteedt aan TSMC en de eerste decacore Helio X30 die gebaseerd is op 10nm moet nog steeds worden geleverd. Dat zal wel op korte termijn gaan gebeuren, maar feit is dat TSMC nog niet zover is als Globalfoundries en Samsung. Daar rollen de 10nm chips al ongeveer een half jaar van de band met miljoenen tegelijk.

Qualcomm heeft ervoor gekozen om de chipproductie onder te brengen bij Samsung, dat lijkt achteraf een goede zet te zijn geweest, als het bedrijf voor TSMC had gekozen, had het nu tegen de nodige problemen aangelopen.

TSMC is echter nog niet verslagen, het bedrijf gaat op volle kracht door en wil volgend jaar al 7m chips gaan produceren, waaronder een 12 core MediaTek-chip. De vraag is op dit moment nog welk bedrijf de chipproductie van de nieuwe iPhones voor zijn rekening gaat nemen, of TSMC die opdracht krijgt of toch Samsung.

Voor MediaTek is het in elk geval slecht nieuws dat TSMC achterloopt met de productie van de 10nm-chips. Het afgelopen jaar is MediaTek al afgetroefd door onder andere Huawei, Qualcomm en Samsung. Qua prestaties konden de chips van MediaTek niet meekomen, de vraag is of dat dit jaar wel het geval gaat zijn. De problemen rond de productie zijn in elk geval niet hoopvol.