Diverse grote Android-fabrikanten sluiten overeenkomst tegen patentoorlog

Business

Een aantal smartphonefabrikanten die gebruik maken van besturingssysteem Android hebben een overeenkomst gesloten om toekomstige patentzaken uit te sluiten. Onder het verbond “PAX” (vrede in het Latijn) hebben onder meer Google, Samsung, HTC en LG zich verenigd.

De leden van PAX ruilen zonder dat daar royalty’s voor betaald hoeven te worden patenten uit voor Android en Google-goedgekeurde apparaten. Daarmee hoopt Google “innovatie en keuze voor consumenten, niet de dreiging van patenten, als stuwkracht voor het Android-ecosysteem te gebruiken”. Iedere fabrikant die Android gebruikt kan zich hierbij voegen.

Naast de eerder genoemde bedrijven hebben zich ook Foxconn, HMD Global, Coolpad, BQ en Allview bij PAX gevoegd. Gezamenlijk hebben zij blijkens het statement van Google 230.000 patenten in handen. De hoop van Google is dat steeds meer bedrijven zich erbij voegen, zodat er beter geïnnoveerd kan worden met mobiele technologie.

Op de site van PAX is vrijwel geen informatie te vinden over het verbond. Het is bijvoorbeeld niet bekend wat de voorwaarden zijn waar alle fabrikanten aan moeten voldoen, en ook niet wat de gevolgen zijn voor lopende zaken. Sommige bedrijven, zoals Qualcomm, hebben zich ook niet bij de zaak gevoegd. Dat is voor Qualcomm in elk geval logisch: dat krijgt veel inkomsten uit royalty’s, dus zal zich vermoedelijk niet zomaar hierbij willen voegen.

Android is overigens wel erg populair en PAX zou wel tot nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden, afhankelijk van welke bedrijven zich erbij voegen en welke patenten hieronder vallen. 87,5 procent van alle verkochte smartphones heeft Android erop staan.