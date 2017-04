T-Mobile helpt Nederlandse netneutraliteit om zeep

T-Mobile biedt sinds enige maanden de mogelijkheid om gratis muziek te streamen naar je smartphone zonder dat het dataverkeer ten kosten gaat van je databundel. Dit is in strijd met de Nederlandse netneutraliteit, maar niet met de Europese regelgeving, T-Mobile wilde dan ook kijken wat zwaarder weegt. Het ACM daagde T-Mobile voor de rechter, omdat de ACM de Nederlandse wet hanteert, maar zonder succes, de rechter heeft de Nederlandse netneutraliteit van tafel geveegd, want de Europese regelgeving is leidend en die mag niet worden aangepast.

T-Mobile heeft de Nederlandse wetgeving laten toetsen door de rechtbank en die is van mening dat de Nederlandse wetgeving niet deugd en de overheid te ver is afgeweken van de Europese regelgeving, daarin is opgenomen dat het zogenaamd zero-raten van diensten is toegestaan, terwijl in de Nederlandse wet hier geen ruimte voor wordt geboden. De uitspraak van de rechtbank zorgt nu voor een precedent waar ook andere bedrijven zich op kunnen beroepen.

De Nederlandse overheid is nu weer aan zet en moet de netneutraliteit wetgeving gaan aanpassen zodat die wel voldoet aan de Europese regels. Voor T-Mobile betekent het dat het door kan gaan met het aanbieden van onbeperkt muziek streamen naar je smartphone, zonder dat de data ten kosten gaat van je databundel. Mogelijk dat andere providers nu ook met soortgelijke diensten gaan komen, wellicht dat we binnenkort ook Netflix kunnen kijken op onze smartphone, zonder dat dit ten kosten gaat van je databundel.