‘Google wil adblocker om zeep helpen met eigen adblocker’

Apps & Software

Google zou overwegen om een adblocker in Chrome in te bouwen en deze standaard te activeren, het doel hiervan zou zijn om de huidige adblockers de nek om te draaien. Dat stelt The Wall Street Journal op basis van betrouwbare bronnen. Het idee is dat de adblocker van Google niet alle advertenties gaat blokkeren, maar alleen alle irritante advertenties. Wat een irritante advertentie is wordt bepaald door het onafhankelijke samenwerkingsverband Coaltion for Better Ads.

Google wil volgens de WSJ de adblocker inbouwen in zowel de desktop als de mobiele versie van de Chrome-browser. Deze browser heeft meer dan een miljard gebruikers, mocht Google dus inderdaad overgaan tot het bouwen en implementeren van een eigen adblocker dan heeft dat grote gevolgen voor de online uitgeversmarkt. Bedrijven en uitgevers die bannerformaten hanteren die niet zijn goedgekeurd door de Coalition for Better Ads zullen hun inkomsten fors zien teruglopen. Wel kan deze stap van Google ervoor zorgen dat de wil van de adverteerder wordt ingeperkt en dat alle online advertenties weer enigszins normaal worden en de hoeveelheid toeters en bellen minder worden.

Banners die volgens de regels van de Coalition for Better Ads niet zijn toegestaan, zijn popup advertenties, advertenties die automatisch video afspelen en geluid maken, zogenaamde prestitial ads die het hele scherm overnemen en blokkeren en tot slot banners die onderin het scherm worden getoond en blijven plakken. Op mobiel voegt de coalitie daar nog advertenties aan toe die meer dan 30 procent van de hoogte van het scherm in beslag nemen en geanimeerd banners.

Google zelf heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van The Wall Street Journal, maar deze krant schrijft over het algemeen alleen zaken op de kloppen. Google verdient vandaag de dag nog steeds zo’n 90 procent van zijn omzet aan advertenties. Het feit dat Google degene is die een adblocker overweegt zegt natuurlijk heel veel, het betekent dat Google bang is dat adblockers uiteindelijk gemeengoed worden en alle online advertenties worden geblokkeerd. Als browsers zelf adblockers gaan aanbieden die een “vriendelijke” advertentiebeleid voeren is die noodzaak minder en is de kans groot dat de populariteit van adblockers afneemt.