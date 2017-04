Windows-pc’s met Snapdragon 835 in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt

Hardware

Begin dit jaar wijdden we en blog aan de mogelijkheden van de Qualcomm Snapdragon 835 op de pc-markt, waarin we de stelling innamen dat Intel het weleens lastig zou kunnen gaan krijgen in deze markt. Tijdens een zogeheten earnings call, waarin de cijfers van een bedrijf over een bepaalde periode uit de doeken gedaan worden, heeft Steve Mollenkopf (de CEO van Qualcomm) aangegeven dat de eerste pc’s met een Snapdragon 835 in het vierde kwartaal van dit jaar te koop zullen zijn.

Tot nu toe waren Windows-machines onbereikbaar voor ARM-gebaseerde apparaten, omdat Windows alleen op x86-chips kon werken. In de update voor Windows 10 die in september uit moet komen, zal de ondersteuning (middels emulatie) voor ARM-chips toegevoegd worden. In eerste instantie werken Microsoft en Qualcomm samen aan de ontwikkeling van deze nieuwe computers, die de vorm van tablets/laptops zullen aannemen.

Op zich is een ARM-gebaseerde Windows-machine helemaal zo’n gek idee nog niet. Met name op het gebied van energieverbruik zijn chips gemaakt voor smartphones (zoals de Snapdragon 835) erg interessant. Ook het feit dat het een SoC is en dus zaken zoals een wifi-module en een modem geïntegreerd heeft, is een voordeel. De Adreno 540 GPU zou ook zijn mannetje moeten staan en niet onder moeten doen voor de geïntegreerde graphics van Intel.

Of het ook meteen echt storm gaat lopen met ARM-gebaseerde laptops, is nog afwachten. Wellicht dat velen het drama van de ARM-gebaseerde Windows RT-machines nog iets te vers in het geheugen hebben. Dat waren echter serieus uitgeklede Windows-apparaten als het gaat om de functionaliteit. Dit keer zou het dus gaan om een volledig functionele Windows 10-installatie op een Snapdragon 835 (of andere ARM-chip). Dat is een groot verschil. Wel is het zo dat toepassingen wat langzamer zouden kunnen worden doordat ARM-gebaseerde Windows 10-machines x86-functionaliteit emuleren. Extreem zware programma’s zijn dan wellicht niet het beste idee, al heeft Microsoft inmiddels Photoshop al werkend getoond op een Snapdragon 835.

Op dit moment lijken er nog niet veel fabrikanten in de rij te staan, al hebben zowel Dell als HP volgens PC World interesse getoond in het nieuwe platform. Het lijkt er in eerste instantie echter op dat het met name Microsoft en Qualcomm zullen zijn die de kar moeten gaan trekken.