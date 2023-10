Microsoft zou Windows 10 nog langer dan 2025 moeten voorzien van security-patches, stelt de non-profit organisatie Public Interest Research Group (PIRG). In oktober van dat jaar is de techgigant van plan de maandelijkse updates stop te zetten.

Inmiddels hebben meer dan 20.000 personen de petitie ondertekend, die gericht is op Microsoft-CEO Satya Nadella. Lucas Rockett Gutterman van PIRG spreekt over het grootste aantal computers dat tegelijkertijd ondersteuning zal verliezen. “Microsoft moet dit besluit heroverwegen en security-updates blijven leveren voor de miljoenen mensen die hun pc’s niet kunnen upgraden, omwille van zowel hun financiën als het milieu.”

Tip: Windows 11-adoptie valt tegen, maar dat is niet meer dan logisch

Hoewel Microsoft de overstap van Windows 10 naar 11 zo eenvoudig mogelijk heeft willen maken, voldoen veel oudere apparaten niet aan de systeemeisen, met name het vereiste om TPM 2.0 te kunnen draaien. Concreet betekent het dat de eerste generatie van AMD Ryzen-chips en Intel 7e generatie-CPU’s net buiten de boot vallen, die inmiddels ruim zes jaar geleden verschenen. Elke chip die eerder dan dat uitkwam, is niet ondersteund. Wel kan een gebruiker veelal via een omweg alsnog Windows 11 draaien op dergelijke machines.

Bekend terrein

PIRG constateert dat de “ambitieuze milieudoelen” van Microsoft teniet zouden worden gedaan door het besluit om Windows 10 niet verder te ondersteunen. Immers kunnen organisaties vanaf oktober 2025 de 400 miljoen pc’s in kwestie niet meer veilig inzetten, zeker als ze een internetverbinding hebben.

Het is voor Microsoft bekend terrein. Eerdere populaire Windows-versies bleven eveneens nog lang in gebruik na de aanvankelijke EOL (end-of-life)-datum. Vervolgens werd deze EOL-status meermaals uitgesteld, zoals het geval was bij Windows XP: uiteindelijk kreeg dat besturingssysteem 13 jaar aan security-updates (tot 8 april 2014). PIRG stipt aan dat 30 procent van alle pc’s destijds nog het OS konden draaien.

In het geval van Windows 10 stelde Microsoft aanvankelijk dat het de laatste versie van het besturingssysteem zou zijn. De aankondiging van Windows 11 liet zien dat dat een wassen neus was. Gutterman is dan ook verbaasd dat de techgigant alsnog de overstap lijkt te willen forceren. “Dit is niet alleen slecht voor consumenten, het is ook slecht voor de planeet, want de verouderde computers zullen bijdragen aan onze groeiende stapels aan e-waste.”

Het langdurig in gebruik houden van pc’s is voor veel industriespelers een prioriteit geworden. Zo heeft HP een programma opgestart om oudere, maar nog bruikbare pc’s voor kantooromgevingen te refurbishen.

Lees ook: Smartphones zijn recyclebaar, maar niet waar het telt