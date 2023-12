De uitfasering van Windows 10 als besturingssysteem gaat mogelijk leiden tot 240 miljoen pc’s die tot e-waste worden gemaakt. Dat komt door de strenge hardware-vereisten die Microsoft stelt voor een upgrade naar Windows 11. Hiervoor waarschuwen onderzoekers van Canalys in een recent rapport.

Volgens het Canalys-rapport kunnen ongeveer maximaal 240 miljoen pc’s en laptops als e-waste op de schroothoop belanden. In oktober 2025 stopt Microsoft met het ondersteunen van Windows 10, dat het meest recente OS is waar de systemen in kwestie op draaien.

Overigens is dat een aanzienlijk lagere schatting dan we onlangs vernamen van de Public Interest Research Group (PIRG). Volgens die partij zou het om 400 miljoen actief gebruikte systemen gaan die niet voldoen aan de systeemeisen van Windows 11.

Reden hiervoor is de strenge hardware-eisen die Microsoft stelt voor het upgraden van Windows 10 naar Windows 11. Zo heeft lang niet elk systeem ondersteuning voor TPM 2.0 en Secure Boot, dat nodig is om Windows 11 te installeren. Overigens zijn er wel manieren om die vereisten te omzeilen.

Refurbishen en hergebruik lastig

Wat de onderzoekers echter nog meer tegen de borst stuit, is dat deze harde hardware-vereisten het refurbishen en hergebruik van deze pc’s en laptops belemmert. Dat hergebruik is tegenwoordig in trek en werd onlangs bijvoorbeeld nog door HP aangemoedigd voor zakelijke pc’s.

Hierdoor belanden de meeste van deze overbodige apparaten straks op de vuilnisbelt. Systemen die technisch niet van een update kunnen worden voorzien, zijn immers voor refurbishing vrijwel waardeloos.

Levensduur apparatuur maximaliseren

Canalys vindt dat fabrikanten er alles aan moeten doen de levensduur van hun apparatuur zo lang mogelijk te moeten maken. Dit is vooral belangrijk omdat de impact van het creëren van nog meer e-waste een enorme impact op het milieu heeft. Fabrikanten moeten daarom meer doen aan hun doelstellingen voor de circulaire economie.

Duurzaamheid, repareerbaarheid en recyclebaarheid moeten daarom vast in de ontwerpen van nieuwe hardware, maar ook in de besturingssystemen, worden ingebakken. Zij moeten ervoor zorgen dat pc’s en laptops zo lang mogelijk bruikbaar en veilig blijven.

Microsoft is overigens van plan de ondersteuning, vooral op securitygebied, voor Windows 10 niet helemaal af te bouwen. Eerder deze maand kondigde de techgigant aan ondersteuning voor deze versie van zijn besturingssysteem drie jaar lang tegen een jaarlijks bedrag te blijven ondersteunen. Wel is dit een methode die het allerminst aanmoedigt; voor systemen met mission-critical taken is het een tijdelijke oplossing voordat vervanging geregeld kan worden.

Volgens Canalys is dit in ieder geval een positieve ontwikkeling, maar plaatst daarbij wel de kanttekening dat voor veel bedrijven de te betalen bedragen toch nog moeilijk op te kunnen brengen zijn.

