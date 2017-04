‘Apple werkt aan iMac met Xeon-serverprocessoren’

Hardware

Apple lijkt de professionele gebruiker weer wat serieuzer te gaan nemen. Volgens bronnen uit Taiwan werkt het bedrijf uit Cupertino aan nieuwe iMacs die voorzien zullen zijn van krachtige Xeon-processoren die normaliter in servers worden gebruikt. Waarschijnlijk zullen deze worden gecombineerd met Nvidia Quadro kaarten om ook professionele grafische prestaties te gaan bieden. Dit moet Apple’s antwoord worden op de Microsoft Surface Studio.

Het lijkt erop dat Apple zijn pc-divisie toch iets serieuzer gaat nemen, iets wat veel Apple-gebruikers zich de laatste tijd beginnen af te vragen. Het is alweer enkele jaren geleden dat de iMac-modellen zijn voorzien van nieuwe hardware. De MacBook Pro-modellen zijn weliswaar recent vernieuwd, maar de beslissing om vrijwel alle poorten te schrappen is niet bij iedereen goed gevallen. De innovatie die grote concurrent Microsoft laat zien met Windows 10 is ook niet onopgemerkt gebleven, veel professionele gebruikers beginnen daardoor over te stappen op Windows 10. Microsoft lijkt op dit moment het betere pakket aan te kunnen bieden, met zowel software als hardware.

Apple lijkt nu toch iets terug te gaan doen, volgens bronnen in de Taiwanese markt is Quanta Computer begonnen met de productie van nieuwe iMacs. Deze nieuwe iMacs beschikken om te beginnen over de nieuwste zevende generatie Intel Core-processoren, maar daarnaast komt er ook een high-end model voor de professionele gebruiker met nog veel meer rekenkracht. Apple zou gekozen hebben voor een Intel Xeon E3-1285 v6 processor, die gecombineerd kan worden met maximaal 64GB DDR4 werkgeheugen, 2TB NVMe SSD en een discrete Nvidia Quadro kaart. Deze nieuwe iMacs moeten de verkopen van de All-in-One-computers weer een boost gaan geven.

De vraag is of Apple ook weer gaat investeren in zijn macOS-besturingssysteem. De afgelopen jaren zijn de updates aan het besturingssysteem minimaal geweest, ook zijn er klachten uit de gaming en grafische industrie vanwege de verouderde ondersteuning voor OpenGL. Apple heeft besloten het eigen Metal-platform te pushen, maar dat werkt volgens de experts lang niet zo goed. Als Apple de professionele gebruiker wil terugwinnen zal het deze zomer dus met een fikse update moeten komen voor macOS. Daarover is helaas nog niets bekendgemaakt.