Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+ vandaag te koop

Samsung is vandaag officieel begonnen met de verkoop van de Galaxy S8 en Galaxy S8+. De smartphones zijn populair in Europa: het aantal voorverkopen is hoger dan ooit. Op 25 april zag Samsung een stijging van 27% in vergelijking met de Galaxy S7 vorig jaar. Meer dan 40% van de mensen kiest dit jaar voor de Galaxy S8+. De kleur Midnight Black is het populairst, gevolgd door Orchid Grey.

De Galaxy S8 en S8+ hebben een 5,8 inch en 6,2 inch Super AMOLED display. Met het Infinity Display lijkt het scherm bijna eindeloos groot, al blijft de smartphone relatief klein. Dat omschreven we ook al in onze recensie van het toestel: ondanks dat het apparaat een relatief groot scherm heeft, blijft de behuizing klein in vergelijking met smartphones met soortgelijke displays.

Het display doet het goed; het OLED-scherm geeft kleuren mooi weer en heeft door de perfecte weergave van zwartwaarden een hoog contrast. Verder draait de smartphone op een Exyonos 8895 processor, die beschikt over 4 gigabyte aan werkgeheugen. Het opslaggeheugen is standaard 64 gigabyte.

Het ontwerp van de smartphone is verder opvallend gestroomlijnd; er zitten geen knoppen aan de zijkanten en ook aan de achterkant steekt de camera niet uit. Die camera beschikt overigens over 12 megapixel en de selfiecamera over 8 megapixel. Daarmee onderscheiden ze zich nauwelijks van de concurrentie, al zorgt het toestel wel voor plaatjes met mooie kleuren.

Softwarematig heeft Samsung gekozen voor een lichtere skin. De interface werkt daardoor soepel en zonder haperingen. Een andere in het oog springende toevoeging is de digitale assistent Bixby, die nog vrij weinig kan, maar in de toekomst door integratie met andere Samsung-producten interessante mogelijkheden zal krijgen.

De Galaxy S8 en Galaxy S8+ zijn vanaf nu voor respectievelijk € 799,- en € 899,- beschikbaar in de kleuren Midnight Black, Orchid Grey en Arctic Silver. Lees hier onze recensie van het toestel.