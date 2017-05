BlackBerry KEYone vanaf juni in Nederland verkrijgbaar

Mobile

BlackBerry brengt zijn nieuwe smartphone, de KEYone, volgende maand naar Nederland. De belangrijkste feature van BlackBerry is met de nieuwe smartphone helemaal terug: een fysiek toetsenbord. Ook is de smartphone voorzien van speciale veiligheidssoftware.

Het telecomblad Connexie meldt op basis van bronnen binnen Ingram Micro Nederland, dat de exclusieve distributierechten heeft voor de telefoon in Nederland, dat het apparaat volgende maand naar onze markt komt. Een datum en prijs zijn er nog niet, al schijnt het toestel zo rond de 600 euro te zullen kosten.

De KEYone werd in februari vlak voor het Mobile World Congress in Barcelona onthuld. Het gaat om een Android-smartphone met geavanceerd fysiek toetsenbord. Dat beschikt over een aantal sensoren die speciale veegbewegingen voor de navigatie binnen de smartphone mogelijk maken.

De smartphone draait verder op Android 7.1 en draait op een Qualcomm Snapdragon 625 processor. Die beschikt over 3GB aan werkgeheugen en standaard 32GB aan opslaggeheugen. De KEYone heeft verder een flinke accu met capaciteit van 3.505mAh en Quick Charge.

Er zit verder een 12 megapixel Sony IMX378 camera aan de achterkant en een 8 megapixel camera aan de voorkant. Verder is de smartphone voorzien van speciale veiligheidssoftware. Er wordt DTEK-software voorgeïnstalleerd en de BlakcBerry Hub, die alle binnenkomende informatie verwerkt.

De BlackBerry KEYone smartphone is gemaakt door het Chinese TCL, dat de exclusieve rechten op de BlackBerry-merknaam heeft.