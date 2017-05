Bijna 350 nieuwe gevaarlijke Android apps per uur

Security

Het overgrote deel van de smartphones wereldwijd draait op een versie van Android. Experts van G DATA hebben het afgelopen kwartaal meer dan 750.000 nieuwe kwaadaardige apps die specifiek op Android gericht zijn ontdekt. Het laat zien hoe groot de dreiging is voor mobiele besturingssystemen, vooral omdat weinig mensen virusscanners installeren op hun smartphones en het lang duurt voordat een update uitgerold is.

Gemiddeld worden er volgens de onderzoekers van G DATA elk uur 350 nieuwe kwaadaardige apps voor Android in de Play Store gezet. De experts gaan ervan uit dat er in heel 2017 meer dan 3,5 miljoen nieuwe kwaadaardige apps ontwikkeld worden voor Android, meer dan ooit tevoren. In 2016 waren er nog 3,2 miljoen nieuwe apps en in 2015 2,3 miljoen.

Het toenemend gebruik van Android, en de groei van het aantal verschillende toepassingen, is daarom gevaarlijk. Het dreigingsniveau groeit, ook omdat fabrikanten traag updates van Android doorzetten. Die trage updates komen vooral voort uit het feit dat Android zo gemakkelijk te wijzigen is door fabrikanten. Vaak wordt er dan ook voor gekozen om een eigen laagje over het besturingssysteem heen te gooien.

Als Google dan met een update komt, moeten fabrikanten eerst hun eigen versie aanpassen, alvorens de updates uitgerold kunnen worden naar gebruikers. Daardoor worden lekken relatief langzaam aangepakt. Fabrikanten proberen daar verandering in te brengen, maar hebben alsnog vaak enkele maanden nodig om een update door te voeren.

Om deze reden pleiten de onderzoekers van G DATA dan ook voor een vernieuwd updatebeleid. De belangrijke rol van smartphones in het dagelijks en zakelijk leven is daarvoor te groot. Of het nu gaat om shoppen, online bankieren, of het verwerken van e-mails, het besturingssysteem dient altijd up-to-date te zijn.