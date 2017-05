Maximale grootte bestanden iCloud Drive nu 50GB

Networking

De maximale bestandsgrootte binnen de iCloud Drive van Apple is stilletjes aangepast. Voorheen konden bestanden maximaal 15 GB in beslag nemen, nu is dat maar liefst 50 GB. Het Amerikaanse bedrijf ondersteunt daarmee grotere bestanden dan Microsoft, maar niet dan Google.

De nieuwe limiet werd ontdekt door de Duitse site iPhone Ticker, en valt terug te vinden in de iCloud Drive FAQ. Op die pagina schrijft Apple het volgende:

“Je kunt elk type bestand opslaan in de iCloud Drive, zolang het minder dan 50 GB in beslag neemt en je daarmee niet je iCloud opslaglimiet overschrijdt. Dat betekent dat je al je werkdocumenten, schoolprojecten, presentaties en meer op al je apparaten tegelijk up-to-date kunt houden.”

Apple biedt gebruikers van zijn diensten standaard 5 GB gratis iCloud opslag aan. Verder kunnen mensen voor 99 eurocent per maand 50 GB gebruiken. Overigens wordt er op de Nederlandse variant van de Apple-site nog altijd gesproken over een limiet van 15 GB voor bestanden. Mogelijk is die pagina nog gewoon niet aangepast en kunnen er wel al grotere bestanden online gezet worden.

Alle tarieven voor een iCloud Drive blijven gelijk. Voor 99 eurocent per maand krijgt de gebruiker dus 50 GB aan opslagruimte. Voor 2,99 euro is er 200 GB beschikbaar; voor 9,99 euro krijgt de gebruiker 1 TB en voor 19,99 is er 2 TB aan opslag beschikbaar. De nieuwe limiet voor de bestandsgrootte zal vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die veel ruimte huren op de servers van Apple.

Met de nieuwe upgrade beweegt Apple richting de concurrentie. Binnen de OneDrive van Microsoft voor consumenten is de limiet 10 GB en bij OneDrive for Business 15 GB. Verder is de bestandslimiet bij Google Drive 5 TB en bij DropBox 20 GB.