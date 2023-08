OneDrive voor Bedrijven heeft voortaan geen onbeperkte optie meer. Abonnement 2 is nergens meer te vinden op de Microsoft-pagina. Nieuwe gebruikers hebben standaard slechts 1TB als maximum per gebruiker. Daarmee is de techreus de volgende om korte metten te maken met een dergelijke mogelijkheid.

Wie nog wel Abonnement 2 heeft ingekocht, mag er nog steeds gebruik van maken. Partijen zoals Google en Dropbox hadden al eerder besloten om geen onbeperkte opslag meer aan te bieden voor respectievelijk Photos en storage voor bedrijven. TechRadar ontdekte dat de optie van Microsoft ergens tussen 14 en 28 juli verdween. Hoewel het standaard maximum per gebruiker dus 1TB is, kunnen bedrijven ervoor kiezen om dit uit te breiden naar 5TB. Toch is het verschil tussen deze limiet en geen enkele beperking natuurlijk aanzienlijk.

Voorheen een goede deal

Er zijn nog wel opties voor onbeperkte opslag: kleinere partijen zoals Sync.com en OpenDrive zijn er twee voorbeelden van. Wel wordt een dergelijke mogelijkheid steeds zeldzamer, wellicht omdat het onbetaalbaar wordt voor deze aanbieders als er te veel klanten zijn die voor de onbeperkte opslag-optie kiezen.

Voorheen was OneDrive juist een erg goede deal op dit gebied. Nu is er voor de erg grote opslagwensen bij Microsoft alleen ruimte voor maximaal 25TB per gebruiker na contact met een salesmedewerker. Wie daar nog verder overheen wil, kan alleen terecht bij Microsofts SharePoint-dienst met individuele 25TB-locaties.

