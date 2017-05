‘Aandeelhouders spannen rechtszaak tegen Qualcomm aan rond Snapdragon 810’

Business

Het zit Qualcomm niet mee. Er lopen tal van zaken en onderzoeken naar de chipfabrikant. Zo moest het al 840 miljoen dollar betalen aan BlackBerry en zit het in de problemen door een zaak van Apple. Nu zijn echter ook aandeelhouders boos. Zij slepen het bedrijf voor de rechter om wanbeleid.

Dit meldt de site The Registry. Dat stelt dat Qualcomm om twee redenen door zijn aandeelhouders aangeklaagd wordt. Op de eerste plaats zijn ze van mening dat het bedrijf een verkeerde strategie gehanteerd heeft bij het lanceren van de Snapdragon 810. Dat was het vlaggenschip van het bedrijf uit 2015, maar had te maken met een aantal problemen.

Naar het schijnt besloot Qualcomm de ontwikkeling van die mobiele processor te gehaast door te zetten. Zo voegde het op het laatste moment een 64bit-modus toe, met als gevolg dat de processor te maken kreeg met oververhittingsproblemen. Het gevolg daarvan was dat fabrikanten de chip niet gebruikten voor hun belangrijkste smartphones dat jaar. Zo gebruikte Samsung de chip niet in zijn Galaxy S6-smartphone, waardoor Qualcomm flink wat omzet misliep.

Het tweede onderdeel van de aanklacht is hieraan verbonden. De aandeelhouders zijn namelijk van mening dat er sprake is van wanbeleid binnen Qualcomm de afgelopen jaren. Sinds 2013 heeft het te maken met flink wat rechtszaken en onderzoeken van diverse overheidsinstanties naar onder meer mogelijk machtsmisbruik.

Hoge boetes

Al die zaken kosten het bedrijf veel geld. Zo moest het in Zuid-Korea al een boete van 868 miljoen dollar betalen, en lopen er in Europa en in de Verenigde Staten onderzoeken naar mogelijk machtsmisbruik door het bedrijf. Verder klaagde Blackberry met succes Qualcomm aan voor 840 miljoen dollar en is ook Apple bezig met een aantal zaken om én een schadevergoeding te krijgen van 1 miljard dollar, en voortaan lagere licentiekosten te moeten betalen.