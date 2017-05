Asus presenteert nieuwe ZenBook-laptops met dunne bezels

Hardware

Asus heeft op de Computex in Taiwan een aantal nieuwe laptops gepresenteerd. Wat alle modellen gemeen hebben is dat ze enorm dun zijn en tegelijk ook beschikken over het smalle schermranden, een trend die nu alle fabrikanten lijkt te hebben bereikt. De keuze bij Asus wordt binnenkort flink uitgebreid en er is voor ieder wat wils.

Onder de nieuwe ZenBooks is onder meer de Asus ZenBook Flip S, een laptop met een 13,3 in scherm, waarbij het scherm volledig is om te klappen (360 graden). De schermresolutie van deze Flip S is overigens lekker hoog, de laptop beschikt over een 4K-resolutie. Daarnaast is de bezel met 6,11 millimeter lekker dun gehouden, waardoor de body-naar-scherm verhouding is opgelopen tot 80 procent. De dikte van het complete systeem is 10,9 millimeter, lekker dun dus. Ook het gewicht is met 1,1 kilogram niet echt zwaar te noemen.

Het systeem beschikt aan de binnenkant verder over maximaal een Intel Core i7-processor (7e generatie), 16GB werkgeheugen en een 1TB SSD. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar wij rekening op minimaal 1200 euro.

Asus ZenBook 3 Deluxe

De Asus ZenBook 3 Deluxe werd vandaag ook gepresenteerd, een laptop met een 14 inch scherm in een 13,3 inch behuizing, dit is mogelijk door de extreem smalle bezels rond het scherm. Dit model is voorzien van een Intel Core i5 of i7 processor, wederom maximaal 16GB werkgeheugen en een 1TB SSD. Aan de zijkant is gekozen voor alleen USB Type C-poorten en het prijskaartje ligt wederom waarschijnlijk net wat boven de 1000 euro. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. (Afbeelding boven artikel)

Asus ZenBook 3 Pro (werkstation)

Tot slot presenteert Asus nog de Asus ZenBook 3 Pro, waarbij de specificaties zover kunnen worden opgeschroefd dat deze inzetbaar is als werkstation. Deze keer behoort een Intel Core i5 of Intel Core i7 wederom tot de mogelijkheden, maar het gaat hier wel om zwaardere quadcore-processoren uit de H-serie. Ook is er optioneel een GTX 1050 Ti-videokaart van Nvidia toe te voegen. Het scherm is 15,6 inch groot en beschikt over een Ultra HD-resolutie. Opnieuw wordt dit model geleverd met zeer dunne bezels rond het scherm. De accucapaciteit van dit model is flink opgevoerd zodat het systeem 14 uur mee moet gaan op een volle lading. Ook hiervoor zijn nog geen Nederlandse prijzen bekendgemaakt, maar wij rekenen op ruim boven de 1000 euro.