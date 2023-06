ASUS wil bedrijven meer controle geven over de veiligheid van hun data bij het gebruik van generatieve AI-tools. Hiervoor introduceert de techgigant de generatieve AI AFS Appliance-server die bedrijven in eigen datacenteromgevingen kunnen plaatsen.

Het gebruik van generatieve AI in bedrijfsomgevingen gebeurt vaak via cloudgebaseerde AI-tools en -oplossingen. Veel bedrijven zijn daarom bezorgd dat bedrijfsgevoelige data naar deze omgevingen, denk aan ChatGPT, worden geüpload, door de tools worden ‘geleerd’ en zo elders ook beschikbaar komen.

Introductie ASUS AFS Appliance

ASUS wil op deze angst inspelen en kondigt daarom de AFS Appliance aan, bericht Bloomberg. Dit is een specifieke AI-server die bedrijven in de eigen datacenteromgeving kunnen installeren en hen de controle geeft over het gebruik van generatieve AI.

De AFS Appliance heeft onder meer Nvidia A100 GPU’s aan boord. De appliance wordt door de Taiwanese techgigant alleen op huurbasis aangeboden. Volgens Bloomberg is de huurprijs ongeveer 6.000 dollar per maand. Het duurste model van de AFS Appliance, gebaseerd op het Nvidia DGX AI supercomputerplatform, heeft waarschijnlijk een huurprijs van 10.000 dollar per maand.

Eigen LLM-model

Opmerkelijk draait de dedicated server een eigen LLM-model met de naam ‘Formosa Foundation Model’. Dit door een dochterbedrijf van ASUS ontwikkelde model zou dezelfde capaciteit hebben als GPT 3.5.

Het model zou vooral teksten genereren die op traditionele Chinese taalstructuren zijn gebaseerd. Dit geeft aan dat de AFS Appliance zich waarschijnlijk op dit moment vooral op de Chinese markt richt.

Het is nog niet bekend wanneer de ASUS AFS Appliance beschikbaar komt. De techgigant wil eerst tussen de 20 en 30 Taiwanese klanten hebben en tegen het eind van dit jaar internationaal uitbreiden.

