Jabra lanceert nieuwe premium draadloze headset voor op kantoor

Jabra komt met een nieuwe premium draadloze headset voor op kantoor. Het gaat om een nieuw product in de Evolve-reeks, de Jabra Evolve 75. De gedachte achter de headset is dat werknemers die last hebben van herrie en onderbrekingen op kantoor, die makkelijker kunnen negeren.

Jabra deed voor de Evolve 75 onderzoek en komt tot de conclusie dat kennismedewerkers gemiddeld 24 minuten per dag niet kunnen werken door allerhande geleuidsverstoringen. Ook geeft 78 procent van de kenniswerkers aan minder productief te zijn door omgevingsgeluiden en lawaai. De nieuwe headset biedt niet alleen goed geluid, maar ook Noise Cancellation-technologie.

“De belofte van een open kantoor is dat het samenwerking en communicatie tussen werknemers verbetert. Maar er kleven helaas ook nadelen aan,” legt Holger Reisinger, SVP Jabra Business Solutions de gedachte achter de Evolve 75 uit. “Onderbrekingen door collega’s en herrie zorgen ervoor dat mensen met bepaalde taken minder presteren. Veel bedrijven kiezen daarom toch nog vaak voor een kantoor met ruimtes waarin deze medewerkers zich af kunnen sluiten. Met de Jabra Evolve 75 beschikken ze over een alternatief.”

Dat alternatief biedt meer dan alleen goed geluid. Er is ook een opklapbare microfoon geïntegreerd, die het mogelijk maakt om makkelijk te kunnen telefoneren. De headset kan ook tot dertig meter van de computer vandaan gebruikt worden, evenals tien meter dan een smartphone vandaan. Zodoende kan iemand tegelijkertijd rondlopen en bellen.

Afgezien daarvan is de Jabra Evolve 75 ook voorzien van integratie met Unified Communications-platformen als Skype for Business en Certificering voor Cisco. De batterijduur bedraagt maximaal 15 uur.