Kasperksy Labs dient Europese antitrustklacht in tegen Microsoft Windows Defender

Security

Kaspersky Labs heeft eerder al een antitrustklacht ingediend in Rusland tegen Microsoft Windows Defender, maar nu is er ook een officiële klacht ingediend in Europa. Kaspersky Labs is van mening dat markt zijn marktdominantie misbruikt en software van andere beveiligingsbedrijven uit Windows 10 drukt. De klacht is ingediend bij de Europese Commissie en het Duitse Federale karteldienst.

De klacht die Kaspersky Labs eerder indiende in Rusland is inmiddels in behandeling genomen door de Russen, een uitspraak moet nog volgen. We hebben de afgelopen maanden ook met andere beveiligingsbedrijven gesproken over deze situatie. Wij kregen destijds te horen dat alle beveiligingsbedrijven samen in gesprek zijn met Microsoft om een oplossing te zoeken voor de ontstane situatie in Windows 10. In Windows 10 heeft Microsoft ervoor gekozen om Windows Defender prominenter aanwezig te maken en de popups van andere beveiligingssoftware te onderdrukken. Zo worden popups om een licentie te verlengen geblokkeerd en toont Microsoft als de licentie is verlopen de optie om Windows Defender te heractiveren. Het zijn geen praktijken die de schoonheidsprijs verdienen, maar of Microsoft iets verkeerd doet is nog maar de vraag. Het biedt nog steeds de mogelijkheid om een antiviruspakket te draaien binnen Windows 10, maar iets gelimiteerder dan in vorige versies. Iets dat overigens in andere prominente besturingsystemen onmogelijk is, denkt bijvoorbeeld aan Android en iOS.

Kaspersky Labs is van mening dat Microsoft over het geheel een paar stappen te ver is gegaan, het zegt hierover: “We zien helder, en zijn klaar om dit te bewijzen, dat Microsoft zijn dominantiepositie in de markt voor besturingssystemen misbruikt om zijn eigen, inferieure, beveiligingssoftware (Windows Defender) te promoten ten kosten van de gebruikers die zelf eerder hebben gekozen voor andere beveiligingsoplossing.”, aldus Eugene Kaspersky, CEO bij Kaspersky Labs. Microsoft doet dit volgens Kaspersky met twijfelachtige methodes waar vraagtekens bij te zetten zijn en daarom wil het bedrijf deze methodes onder de aandacht brengen van antitrustautoriteiten.

Microsoft heeft in een verklaring laten weten dat het zeer begaan is met de beveiligings van de Windows-gebruikers en dat is graag wil samenwerken met andere beveiligingsbedrijven om de conflicten op te lossen. Het doel is om de klanten beschermd te houden en Microsoft heeft er vertrouwen is dat alle beveiligingsoplossingen in Windows 10 voldoen aan de concurrentiewetgeving. Verder stelt Microsoft altijd interesse te hebben in de feedback van andere bedrijven en dat het zeer nauw samenwerkt met anti-malware fabrikanten om stappen te zetten hun feedback te implementeren. Microsoft laat ook weten een aantal maanden geleden contact te hebben gezocht met Kaspersky om op hoog niveau overleg te voeren, maar dat gesprek moet nog plaatsvinden.

Na de eerste klacht in Rusland heeft Microsoft al wel wat aanpassingen gedaan in Windows 10 om Kaspersky tegemoet te komen, wellicht hoopt het bedrijf met deze nieuwe klacht opnieuw Microsoft te dwingen wat concessies te doen. Het is in elk geval duidelijk dat de klachten de druk opvoeren bij Microsoft en het bedrijf dwingen om goed naar zijn beslissingen en Europese wetgeving te kijken.