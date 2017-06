SWIFT verliest miljoenen winst door toenemend aantal hacks

Business

Door de hoeveelheid hacks, maakte de organisatie achter SWIFT minder winst afgelopen jaar. Dat komt omdat er veel meer geld in het bankensysteem gestoken moest worden dan verwacht, waardoor het in 2016 47 miljoen euro in het groen kon noteren.

SWIFT is een dienst waar banken gebruik van kunnen maken, die het internationale financiële verkeer regelt. Banken en financiële instellingen in meer dan tweehonderd landen maken gebruik van de diensten en hebben elk een unieke SWIFT-code toegewezen gekregen. Die code maakt het mogelijk om internationaal geld over te kunnen boeken.

Voor hackers is het SWIFT-systeem dan ook een aantrekkelijk doelwit. Vorig jaar wisten hackers bijvoorbeeld toegang te krijgen tot het SWIFT-systeem van de centrale bank van Bangladesh en werd er 81 miljoen dollar ontvreemd. Dat zorgde dat het vertrouwen in het veilig geachte systeem een flinke knauw kreeg. Problematisch was ook interne kritiek van medewerkers, die anoniem in de media zeiden dat er nauwelijks iets aan security gedaan werd.

Persbureau Reuters, dat de cijfers naar buiten bracht, meldt dat SWIFT die kritiek en problemen ter harte genomen heeft en daarom veel geld in security gestoken heeft. De beveiligingsteams zijn uitgebreid en er is nieuw personeel aangetrokken. Daarnaast worden er meer middelen voor klanten ontwikkeld om transacties in de gaten te houden en verdacht gedrag op te sporen. Dat allemaal in de hoop het systeem wat veiliger te maken.

Dat moet ook wel, want SWIFT is populairder dan ooit. In juni vorig jaar bereikte het aantal transacties dat via SWIFT plaatsvond een recordhoogte van 30 miljoen. Aangezien het om een dienst gaat, krijgen klanten normaliter korting. Die bedroeg in 2015 bijvoorbeeld in totaal 33 miljoen euro. Afgelopen jaar was er helemaal geen korting, vanwege die extra investeringen en lager uitgevallen winst.