Microsoft stopt met Docs.com

Nadat recent documenten van Microsoft-dienst Docs.com uitlekten, heeft Microsoft besloten de stekker eruit te trekken. Gebruikers hebben in hun inbox mail gekregen van Microsoft, waaruit blijkt dat de dienst half december geheel stopgezet wordt.

Begin dit jaar kwam Microsoft in de problemen met de dienst. Dat komt omdat gebruikers hiermee publiekelijk Office-documenten kunnen delen. Niet iedereen wist dat gedeelde documenten automatisch voor iedereen vindbaar werden, waardoor er ook wachtwoorden, bankgegevens en sofinummers online verschenen. Direct daarna schakelde Microsoft de zoekfunctie uit, om hem twee dagen later weer live te zetten.

In de mail komen die problemen niet ter sprake. In plaats daarvan stelt Microsoft dat het tot de sluiting kwam door de overname van LinkedIn. “Met de overname van LinkedIn, is ook SlideShare bij de Microsoft-familie gekomen, en dat is het ideale platform om je Word, PowerPoint en PDF-content te delen, mede door zijn publiek van 70 miljoen professionals en uitgebreide contentbibliotheek.”

Mochten gebruikers daar niet genoeg aan hebben, verwijst Microsoft ze in hun mail door naar OneDrive. “Daar zijn er aanvullende tools, instellingen en security” om beter documenten veilig te kunnen delen. Microsoft schrijft dat het uiteindelijk al zijn diensten wil integreren, om een betere gebruikservaring te creëren. De sluiting van Docs.com vindt de komende tijd als volgt plaats: