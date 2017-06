Samsung voorziet signage LFD’s van QLED en Tizen

Hardware

Samsung komt met nieuwe large format display’s voor de signagemarkt, deze interactieve reclameborden worden voorzien van QLED-technologie en het Tizen-besturingssysteem dat Samsung op veel meer apparaten gebruikt. Daarmee wil het bedrijf de kwaliteit in deze markt flink opschroeven en zich echt onderscheiden van de concurrentie.

Of het nou gaat om grote beeldschermen op luchthavens of digitale reclameborden bij de lokale slijter, deze vallen allemaal onder signage en large format displays (LFD’s). Deze markt wordt verdeeld door de partijen die vaak ook monitoren en in sommige gevallen televisies ontwikkelen. Samsung komt nu met nieuwe modellen, waarmee het zich wil onderscheiden van de concurrentie, daarom heeft het besloten de LFD’s te voorzien van QLED-technologie, deze gebruikt het ook in zijn televisies en pc-monitoren, hierbij worden Quantum Dots toegevoegd aan een LED-paneel, dit zijn nanokristallen die ervoor zorgen dat de kleuren helderder en beter worden.

Naast dit nieuwe type scherm kiest Samsung er ook voor om zijn Tizen 3.0-besturingssysteem te gaan uitrollen op deze LFD’s, hierdoor worden de schermen een stuk interactiever en beter te beheren. Om de veiligheid te waarborgen wordt gebruik gemaakt van Knox-beveiliging, dat in de smartphones van Samsung zijn meerwaarde al heeft bewezen.

Het aanbod van deze nieuwe monitoren is om te beginnen alleen beschikbaar in 55 en 65 inch en biedt ook ondersteuning voor HDR10. Voor het eerst kiest Samsung er ook voor om gebruik te maken van AV-controllers van Harman. Harman werd voor 8 miljard dollar overgenomen door Samsung, voornamelijk vanwege de activiteiten in de autobranche, maar dus ook in signage biedt Harman een meerwaarde. Later dit jaar verschijnt Tizen 4.0, waarmee het besturingssysteem nog beter beschikbaar moet worden op meer IoT-apparaten, deze schermen zullen dan waarschijnlijk ook een update tegemoet kunnen zien.