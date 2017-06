Nokia lanceert “snelste router ooit” voor IoT

Networking

Nokia stelt dat het ’s werelds snelste router heeft gemaakt. Die heeft het specifiek voor het Internet of Things gemaakt; het zou dienstverleners helpen de vraag naar 5G en dataverwerking naar de cloud te verwerken.

Nokia onthulde afgelopen woensdag een nieuwe serie netwerkchips. Het zou gaan om de snelste chips die er zijn voor routers, vertelt CloudPro. Nokia richt zich hiermee niet op de consument, maar op serviceproviders die proberen de toegenomen vraag naar dataverwerking vanuit de cloud en IoT-netwerken tegemoet te komen.

De nieuwe chips zijn gebouwd op Nokia’s eigen FP4-silicon, en behoren tot een nieuwe ‘petabit-klasse’ technologie. De nieuwe chip zou gegevens met 2,4 terabit per seconde kunnen verwerken. Door meerdere chips op een enkele board te integreren, zou er gezamenlijk 12TB/s verwerkt kunnen worden. Daarmee zou data tot zesmaal zo snel verwerkt kunnen worden als de snelste routers die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn.

Nokia zegt dat de technologie nodig is omdat het internetverkeer de komende tijd verder zal groeien.Verwacht wordt dat virtual reality gaat zorgen voor een nieuwe explosieve groei aan data gecombineerd met 5G. Tegen 2022 zal er naar schatting gemiddeld 330 exabyte aan data per maand verwerkt moeten worden. Die groei komt voort uit het enorme aantal extra apparaten dat straks met het internet verbonden zal zijn. In 2025 zouden er al 100 miljoen IoT-apparaten verbonden zijn.

“Webscale operators bouwen grotere netwerken om wereldwijd netwerken te verbinden en brengen datacentra dichter naar de gebruiker voor de beste prestaties,” zegt Ray Mota, CEO van ACG Research. “Nokia lijkt de juiste balans gevonden te hebben tussen siliconen en systeeminnovaties en heeft nu de snelste router op de markt in handen.”