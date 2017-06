Qualcomm Snapdragon 835 en Windows on ARM brengen big.Little naar pc

Business

Dit najaar verschijnt de tweede Creators Update voor Windows 10, de Fall Creators Update en hierin krijgt Windows 10 een nieuwe feature, namelijk Windows on ARM. Dat betekent dat het mogelijk is om het Windows 10-besturingssysteem volledig te draaien op een ARM-processor, te beginnen met de Snapdragon 835. Hierdoor komt de unieke big.Little-optimalisatie ook beschikbaar voor pc’s.

Met de opkomst van de smartphone zijn fabrikanten regelmatig tegen problemen aangelopen met de accu’s. De gebruiker eist minimaal een volledige dag aan accuduur, terwijl de prestaties, zeker in de beginjaren, ook fors omhoog moesten. Uiteindelijk kwam ARM met de briljante oplossing van de big.Little-optimalisatie. Daarbij worden krachtige rekenkernen gecombineerd met energiezuinige rekenkernen. Bij normaal gebruik heeft een mobiel apparaat voldoende aan de energiezuinige rekenkernen, maar als er echt gepresteerd moet worden worden de krachtige rekenkernen ingeschakeld.

Een methode die vandaag de dag in vrijwel alle mobiele chips nog steeds wordt toegepast. Het zorgt er namelijk voor dat bij normaal gebruik de accu veel langer meegaat. Deze optimalisatietechniek hebben partijen als AMD en Intel echter nooit gekopieerd voor de pc. Met de komst van de Snapdragon 835 en Windows on ARM komt die techniek straks wel beschikbaar voor pc’s. De verwachting is dan ook dat laptops die gebruik maken van deze chipset een veel langere accuduur zullen hebben dan hun tegenhangers met een AMD of Intel-chip. Mogelijk kan je je laptop straks meerdere dagen gebruiken op één volle lading. Al is het natuurlijk nog even afwachten, hoe het in de praktijk gaat uitpakken.

Volgens ARM weten de laatste big.Little-configuraties maar liefst 75 procent aan energie uit te sparen door deze optimalisaties. Terwijl de prestaties met maar liefst 40 procent toenemen als de krachtige rekenkernen worden ingeschakeld. Er wordt gesproken over een accuduur voor pc’s die maar liefst vier tot vijf keer langer is dan nu het geval is.

Dit najaar worden er nieuwe laptops verwacht van onder meer Asus, HP en Lenovo met een Qualcomm processor. Al dreigt Intel nog met rechtszaken omdat de Windows on ARM-technologie mogelijk inbreuk maakt op patenten van Intel.