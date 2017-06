YouTube heeft 1,5 miljard maandelijks ingelogde gebruikers en krijgt meer VR-mogelijkheden

Networking

Er zijn wat nieuwe statistieken rond YouTube gedeeld. Daarnaast krijgt de grootste videodienst die er op het internet is binnenkort een heleboel nieuwe mogelijkheden. Elke maand loggen anderhalf miljard mensen in op de site. Daarnaast komen er nieuwe virtual reality-mogelijkheden naar de dienst.

Eerst echter het aantal gebruikers. YouTube-baas Susan Wojcicki vertelt dat er maandelijks 1,5 miljard ingelogde mensen gebruik maken van de dienst. Daarnaast zullen er nog veel meer niet ingelogde gebruikers zijn. Dat moet haast wel: in 2013 meldde de site dat het 1 miljard maandelijks actieve gebruikers had. Toen waren het alle gebruikers en nu heeft men het enkel over de ingelogde gebruikers.

Ook schrijft Wojcicki dat ingelogde gebruikers elke dag 1 uur met de dienst doorbrengen, waarbij het enkel gaat om kijkgedrag op mobiele apparaten. “Als we dat vergelijken met televisie, zijn er mensen die in sommige landen als de Verenigde Staten, tot wel vier uur per dag kijken. We denken dat er dus nog veel ruimte is om mensen meer YouTube te laten kijken,” vertelde CEO Wojcicki tegenover TechCrunch.

Om al die gebruikers meer aan de dienst te binden, komen er allerhande updates. Wojcicki schrijft in haar blog dat de app binnenkort vernieuwd wordt. Deze zal zich voortaan automatisch aanpassen aan het formaat van de video. Een verticaal gefilmde video zal zodoende automatisch verticaal weergegeven worden.

Belangrijker is echter de nieuwe virtual reality mogelijkheid. Lang niet alle mensen kunnen video’s in 360-graden opnemen en daarom wil YouTube ook anderen tegemoet komen. Zodoende introduceert het VR180, waarbij video’s makkelijker voor VR gemaakt kunnen worden. Het bedrijf werkt samen met fabrikanten als LG, Yi en Lenovo om VR180-camera’s te produceren die voor een paar honderd dollar verkocht gaan worden.