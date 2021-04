YouTube komt met eigen Argos-videoprocessing processors

YouTube heeft eigen ‘Argos’-processors ontwikkeld om de extreem groeiende videotranscodingprocessen voor het platform beter en kosteneffectiever te kunnen uitvoeren. Dit stelt het videoplatform van Google in onder meer een recente blogpost.

Videotranscoding is een zeer belangrijk onderdeel van het YouTube-platform. Kort samengevat wordt hierbij een geüploade video achter de schermen opnieuw gecodeerd in diverse videoformaten. Hierdoor krijgen kijkers, afhankelijk van het device waarop zij kijken, altijd de beste resolutie. Transcoding is eigenlijk het comprimeren van video, zodat de servers van YouTube de kleinste hoeveelheid data naar het device van keuze versturen en met de hoogste kwaliteit video. Wel is transcoding van video is een langdurig en kostbaar proces voor de in het datacenter gebruikte processors. Ook wordt dit proces steeds inefficiënter wanneer er meer video’s aan het platform worden toegevoegd.

Eigen processors voor video encoding

Doordat het uploaden van video naar het YouTube-platform maar blijft groeien, heeft het platform nu besloten hiervoor eigen processors te gaan ontwikkelen. Hiervoor is nu de Argos-processor ontwikkeld. Deze processor doet eigenlijk hetzelfde werk als de al bestaande aparte processors voor graphics (GPU’s) of de Google Tensor Processing Units (TPU’s) voor AI workloads. Hierdoor willen YouTube en Google veel geld besparen.

Video (trans)Coding Unit (VCU)

De Argos-processor is concreet een Video (trans)Coding Unit (VCU) die tussen de 20 tot 33 keer meer rekenkracht-efficiëntie biedt dan de voorgaande op software gebaseerde systemen die op traditionele servers draaiden.

De VCU ziet eruit als een PCI-E-insteekkaart, zoals je die kent van onder andere grafische kaarten. Onder de passief gekoelde aluminium motorkap zitten twee Argos-processors. De VCU heeft daarnaast een 8-pin energieaansluiting omdat PCI-E niet de noodzakelijke stroom kan leveren. Op iedere Argos-processor zouden maar 10 ‘encoder cores’ zitten. Iedere afzonderlijke encoder core zou tot een kwaliteit van 2160p in realtime kunnen encoderen en tot 60 FPS met drie reference frames.

Aparte units in Google-datacenters

De VCU’s worden in de een speciaal slot in de YouTube-datacenteromgeving geplaatst. Ieder compute cluster in deze omgeving krijgt een aparte sectie met dedicated VCU-machines die de kaarten met de Argos-processors aan boord hebben. Hierdoor hoeven niet de bestaande servers te worden opengeschroefd on de kaarten te plaatsen. Inmiddels zouden al duizenden van deze speciale PCI-E-kaarten in de datacenters van Google draaien.

