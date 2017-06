Nederland in voorhoede online bankieren in Europa

Business

Nederland blijkt een voortrekkersrol te spelen op het gebied van online bankieren. Dat blijkt uit een Zweeds onderzoek naar het gebruik van online bankieren onder consumenten in zeven Europese landen, waaronder ook Nederland.

Dit blijkt het het vandaag gepubliceerde State of Online Banking rapport van het Zweedse FinTech bedrijf Trustly. Dat meldt dat maar liefst 97 procent van de Nederlanders het grootste deel van de financiële zaken actief via online bankieren te beheren. Denk daarbij aan het checken van saldo (88%), betalen van rekeningen (81%) of geld over te boeken naar andere rekeningen (61%). Dit staat in schril contrast met andere Europese markten. In Spanje maakt slechts 43% gebruik van online betalingsmogelijkheden om rekeningen te betalen. In Frankrijk ligt dit aantal nog lager (37%).

Op digitaal vlak is Nederland volgens CEO van Trustly, Oscar Berglund, zeer volwassen. “Nederlandse banken zijn continu op zoek naar betere en meer gebruiksvriendelijke digitale authenticatiemethoden om online bankieren nog veiliger en eenvoudiger te maken. Dat biedt veel kansen voor de Nederlandse online betalingsmarkt en de samenwerking met banken,” vertelt Berglund in een statement.

Trustly specialiseert zich in de verwerking van online bankbetalingen in heel Europa. In aanvulling op de eigen betaaloplossing biedt Trustly het online betaalmiddel iDEAL en stelt daarmee internationale partijen in staat om betalingen van Nederlandse consumenten te ontvangen die iDEAL gebruiken.

Het onderzoek State of Online Banking is uitgevoerd in samenwerking met Nepa, een toonaangevend onderzoeksbureau en eerste onderzoekspartner van Facebook buiten Amerika. Het onderzoek werd gedaan in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Zweden. In iedere markt werden 1000 respondenten in de leeftijd van 18 – 66 jaar ondervraagd.

Surf naar de site van het rapport om het in te zien.