Lenovo komt met producten voor “smart office”

Hardware

Lenovo is van plan een reeks producten uit te brengen die gericht zijn op het zogenaamde ‘smart office’. Bedrijven zijn daar steeds actiever mee, met bijvoorbeeld open werkvloeren en flexibelere inrichtingen, maar de technologie die bedrijven gebruiken blijft nog achter. En daar wil Lenovo op inspelen.

ZDNet schrijft dat Lenovo de komende maanden en jaren komt met een plan voor het ‘smart office’ concept. Christian Teismann, senior vice president van de afdeling commerciële zaken bij Lenovo liet weten dat er nog geen heel specifieke plannen zijn, maar wel al een richting gevonden is.

Een slim kantoor werkt met meerdere schermen. Die apparaten moeten op elkaar afgestemd zijn en de werknemer helpen vrij rond te bewegen en productief te zijn. In de strategie van Lenovo is het vooral een werkplek die meer inspeelt op de directe behoefte van werknemers. Middels sensoren zou er bijvoorbeeld gezien kunnen worden wat mensen op een bepaald moment willen hebben.

Natuurlijk zijn die schermen er al in toenemende mate. Grote bedrijven met flinke budgetten kopen bijvoorbeeld de Google Jamboard of Microsoft Surface Hub. Dat zijn grote schermen waarmee conferenties en vergaderingen interactiever kunnen worden en volgens de bedrijven erachter ook efficiënter. Uitgebreide integratie van de verschillende apparaten, diensten en zelfs afdelingen binnen bedrijven is van groot belang.

ZDNet stelt dat Lenovo hier op wil inspelen door te komen met “integratie over meerdere platformen”, maar ook “integratie van alle belangrijke spelers”. Zelfs de verschillende afdelingen van bedrijven moeten beter samenwerken; Lenovo wil bijvoorbeeld de IT-afdeling beter laten samenwerken met de HR-afdeling om meer en specifiekere faciliteiten naar bedrijven te brengen.

Wanneer Lenovo wil komen met de apparaten is nog niet zeker. Ook durft Teismann niet te garanderen dat het eerste product meteen goed is. “Ik kan je niet beloven dat ons eerste apparaat supersuccesvol wordt. Maar we zullen later dit jaar of begin volgend jaar beginnen met een product en dat de 12 tot 18 maanden daarna evolueren.”