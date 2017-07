Facebook en Google dragen steentje bij aan netneutraliteit protest

Business

Op 12 juli is er een protest georganiseerd tegen de intrekking van de netneutraliteitregeling, waar Facebook en Google zich nu bij hebben aangesloten. In Nederland hebben we een hele strenge netneutraliteit, net als in de Verenigde Staten het geval was, deze wordt nu ingetrokken en daar zijn veel grote internetgiganten niet blij mee.

In 2015 werd door de Federal Communications Commission een stel regels gewaarborgd waarmee een verbod kwam op de beïnvloeding van het internetverkeer door internet providers. Middels deze regeling krijgen alle websites en internetdiensten dus een eerlijke kans en worden er geen websites voorgetrokken. Echter willen internet service providers (ISPs) van deze regeling af, omdat het volgens hen hun investeringen in eigen innovatieve services belemmerd.

Uiteraard zijn alle overige online bedrijven het hier niet mee eens, omdat het verdwijnen van deze regeling betekent dat ISPs kunnen bepalen welke sites en diensten er afgeknepen worden. Vandaar dat Facebook en Google zich hebben aangesloten bij het protest, aldus Fortune, omdat ook zij hiermee benadeeld worden. Met honderden miljoenen Amerikaanse gebruikers hebben ze een belangrijke positie in het geschil. Hoe de twee giganten bij gaan dragen aan het protest tegen de beperking van netneutraliteit, en hoe zij anderen zullen informeren over de manier waarop zij mee kunnen doen, is nog niet bekend.

Day of Action

Facebook en Google zijn echter niet de enige bedrijven met macht die hun strepen zetten. Ook andere organisaties zoals Amazon, Netflix, Kickstarter en Spotify zijn het niet eens met de mogelijke herroeping van de regeling. Op 12 juli zullen zij allen hun steentje bijdragen in de zogenaamde ‘day of action’, georganiseerd door activistische groepen Fight for the Future and Demand Progress.

Op de officiële website van het protest wordt het volgende gepredikt: “Websites, internetgebruikers en online communities zullen samenkomen om alarm te slaan over de FCC’s aanval op internetneutraliteit. We voorzien iedereen van tools om het makkelijk te maken om je volgers/bezoekers aan te zetten tot actie. Van de SOPA blackout tot de Internet Slowdown, we hebben keer op keer laten zien dat, wanneer het internet samen komt, we censuur en corruptie tegen kunnen gaan.”