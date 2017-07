LG presenteert de Q6-smartphone

Mobile

LG heeft vandaag de LG Q6 gepresenteerd, onderdeel van een gloednieuwe serie smartphones. De Q-serie moet “veel van LG’s meest gewilde premium eigenschappen” bieden tegen een competitieve prijs. De Q6 is de eerste smartphone in de reeks, maar dus niet de laatste.

De smartphone heeft een extra lang 5,5-inch lcd-scherm met een resolutie van 2160 x 1080 pixels. LG noemt dat een FullVision display, omdat het net als de LG G6 beschikt over een beeldverhouding van 18:9. Het apparaat draait verder op een Qualcomm Snapdragon 435-processor. Die beschikt over acht Cortex A53-kernen en is geklokt op 1,4GHz.

De LG Q6 is straks in drie varianten beschikbaar. Die onderscheiden zich enkel op het gebied van geheugen van elkaar. De goedkoopste variant heeft 2GB werkgeheugen en 16GB aan opslaggeheugen. Daarnaast is er een met 3GB werk- en 32GB aan opslaggeheugen en een met 4GB werk- en 64GB opslaggeheugen.

LG noemt de Q6 de eerste smartphone in de middencategorie die smalle schermranden heeft. Die zijn inderdaad vrij smal; aan de zijkanten scheidt 3,4mm het scherm van de randen van de smartphone. Dat is bij de G6 3,7mm.

Aan de achterkant van de metalen behuizing is een camera met 13 megapixels verwerkt en aan de voorkant zit er een met 5 megapixels. De accu beschikt over een capaciteit van 3.000 mAh en de smartphone draait op Android 7.1.1 Nougat. Een belangrijke feature die ontbreekt bij de smartphone is overigens een vingerafdrukscanner. Wel beschikt het toestel over gezichtsherkenning.

De LG Q6 zal volgende maand in Azië beschikbaar zijn, later in Europa. Wanneer dat precies het geval zal zijn is nog niet zeker.