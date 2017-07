Ubuntu is nu beschikbaar in de Windows Store

Apps & Software

Ubuntu is eindelijk beschikbaar gemaakt in de Windows Store. Het verhoudt zich natuurlijk niet met het volwaardige besturingssysteem, maar biedt gebruikers wel een aantal Linux-ervaringen. Gebruikers kunnen onder meer functies als bash en SSH gebruiken.

Dit blijkt uit een blogpost op de site van Microsoft. Het gaat verder om Ubuntu 16.04 LTS/ Indien een gebruiker Linux installeert, is het geen virtual machine, maar een commandline-interface waarin bepaalde functies van het systeem gebruikt kunnen worden. Gebruikers kunnen daarbinnen bepaalde commando’s invoeren.

The Verge schrijft dat gebruikers om Linux aan het werken te krijgen, eerst enkele instellingen moeten veranderen. Daarvoor moeten mensen naar het oude controlepaneel van Windows gaan (dus niet de instellingen-app), en daar binnen de optie Turn Windows Features On or Off het Windows System for Linux selecteren. Zodra dat is gedaan, moet de computer opnieuw gestart worden en werkt Ubuntu.

De aankondiging dat Linux naar Windows 10 zou komen werd op 11 mei gedaan. Toen maakte Terry Myerson, EVP van Windows & Devices Group bekend dat het partnerschap tussen Microsoft en Cannonical uitgebreid zou worden. De komende tijd moeten nog Fedora en Suse naar de Linux-omgeving gebracht worden. Daarmee kunnen ontwikkelaars de twee systemen naast elkaar draaien.

Overigens is dit nog geen publieke release van de functie. De Ubuntu-app is vooralsnog alleen te downloaden voor gebruikers van het Insider Preview programma. De definitieve release van Ubuntu voor Windows 10 komt met de Windows 10 Fall Creators Update.