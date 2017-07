Eerste geïntegreerde dienst Microsoft en LinkedIn nu beschikbaar

Business

Vanaf vandaag is de eerste integratie tussen een Microsoft-dienst en het professionele ‘sociale’ netwerk LinkedIn beschikbaar. In april werd aangekondigd dat Dynamics 365 for Sales samengevoegd zou worden met de LinkedIn Sales Navigator en nu is die integratie een feit.

Dat lezen we op de site van Dynamics. Daar kondigen Microsoft en LinkedIn de algemene beschikbaarheid van de Microsoft Relationship Sales-oplossing aan. Die brengt de LinkedIn Sales Navigator en Microsoft Dynamics 365 for Sales samen in de vernieuwde Enterprise edition. De bedoeling: verkopers helpen sterkere en betere relaties bouwen met inkopers en tegelijk hogere productiviteit behalen.

Centraal in Dynamics 365 for Sales staat de integratie van data van CRM, sociale netwerken en productiviteitsystemen, zoals Office 365 en LinkedIn. Die integratie moet verkopers inzicht geven in de data die beschikbaar is en doet dat op twee verschillende manieren.

Allereerst is er Dynamics 365 for Retail, dat ontworpen is om een geïntegreerd end-to-end overzicht van de activiteiten te geven. Gecentraliseerd beheer over winkels, werkgevers, klanten, inventaris en financiën staat hierin centraal. Deze nieuwe applicatie is later deze maand beschikbaar.

Ten tweede brengt Microsoft de Dynamics 365 for Talent uit. Dat biedt volgens Microsoft een “360-graden blik op je werkkracht”, van inkoop tot werving, onboarding en retentie. Dit is dus een aanvulling op het Dynamics for Sales-deel van de integratie en moet bedrijven

Afgezien van de Sales en Talent-functie, werkt Microsoft ook nog aan een aantal previews die nu beschikbaar zijn voor partners en klanten die deelnemen aan het Dynamics 365 Insider programma. Daarbij gaat het vooral om Dynamics 365 for Marketing, die bedrijven moet helepn sneller deals te maken en betere beslissingen te nemen.