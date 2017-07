Azure Stack systemen beschikbaar voor Dell EMC, HPE en Lenovo

Apps & Software

Gisteren schreven we al over de aankondiging van Microsoft 365, maar er is nog een interessante aankondiging gedaan op Microsoft Inspire. Azure Stack komt namelijk beschikbaar voor systemen van Dell EMC, HPE en Lenovo.

Azure Stack is een uitbreiding van Azure, de cloud-omgeving van Microsoft, dat als doel heeft om cloud computing naar on-premise omgevingen te brengen en daarnaast nieuwe mogelijkheden biedt voor hybride clouds. Deze eerste versie van Azure Stack bevat onder andere de belangrijkste Azure services, DevOps tooling en Azure Marketplace content.

De eerste versie van de software is officieel geleverd aan bovengenoemde partners, waar het nu wordt geïntegreerd in de desbetreffende systemen. De eerste systemen zullen verstuurd worden in september, maar zijn nu al te koop. Ook Huawei en Cisco zullen hun Azure Stack systemen uitbrengen in de nabije toekomst, maar voor nu zijn alleen nog HPE, Lenovo en Dell EMC aangekondigd. Azure Stack heeft 2 implementaties, namelijk Azure Stack Development Kit (ASDK) en de geïntegreerde systemen door de partners.

Geïntegreerde systemen en ASDK

De geïntegreerde Azure Stack systemen zijn multi-serversystemen bedoeld voor klanten die niet zelf aan de slag willen met de Development Kit, maar gewoon lekker snel aan de gang willen. Afhankelijk van de voorkeur in hardware, is er dus de keuze tussen Dell EMC, HPE en Lenovo (en uiteindelijk Cisco en Huawei). Deze gecertificeerde hardware oplossingen zijn te bestellen door contact op te nemen met de desbetreffende partner waarvan je het systeem wil gebruiken. Ze zijn klaar voor gebruik en beschikken over end-to-end klantondersteuning. In eerste instantie zullen deze beschikbaar zijn in 46 landen wereldwijd.

Dan is er nog de Azure Stack Development Kit (ASDK). Dit is een single-server implementatie die is ontworpen voor testomgevingen. ASDK is al beschikbaar om te downloaden en je kunt het gebruiken als prototype voor je applicaties. De inhoud van de Azure-diensten is precies hetzelfde in zowel de ASDK versie als de geïntegreerde versie. Hierdoor zijn applicaties geschikt voor ASDK nog steeds bruikbaar wanneer ze overgezet worden naar een multi-server systeem.

Microsoft heeft tevens de kosten van de pay-as-you-use en capaciteitsmodellen bekend gemaakt. Die kun je hier vinden.