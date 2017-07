Microsoft 365-abonnementen bieden Enterprise Mobility, Office 365 en Windows 10

Services

Microsoft heeft op de eerste dag van Microsoft Inspire, de jaarlijkse internationale partnerconferentie van het bedrijf, de opvolger van de Secure Productive Enterprise onthuld: Microsoft 365.

Microsoft 365 bundelt Office 365, Windows 10 en Enterprise Mobility + Security om zo een complete, intelligente en beveiligde oplossing te bieden aan bedrijven voor hun werknemers. Deze onthulling toont, volgens de corporate vice president van het Office team, een nieuwe stroming aan waarop Microsoft aan de behoeften van gebruikers voor een moderne online werkomgeving wil voldoen. Om aan de behoeften van verschillende soorten organisaties te voldoen, introduceert Microsoft verschillende pakketten, een Microsoft 365 Business voor het MKB, Microsoft 365 Business en twee enterprise pakketten, Microsoft 365 Enterprise E3 en E5.

Microsoft 365 Enterprise

Deze bundel is gemaakt voor grotere organisaties en integreert Office 365 Enterprise E3/E5, Windows 10 Enterprise E3/E5 en Enterprise Mobility + Security E3/E5 om zo creativiteit en samenwerken onder werknemers te stimuleren. Dit allemaal in een veilige, online omgeving. Met Microsoft 365 Enterprise kunnen gebruikers werken met hun stem en touch, wat allemaal ondersteund wordt door zelflerende kunstmatige intelligentie. Ook biedt het pakket flexibiliteit en helpt het met het bewaken van data van gebruikers, organisaties en intellectueel eigendom.

De Enterprise bundel zal aangeboden worden in twee variante: Microsoft 365 E3 en E5. Beide zullen aangeboden worden vanaf 1 augustus 2017. Langzamerhand zal Microsoft 365 Enterprise de voorganger, Secure Productive Enterprise, compleet vervangen en zal de laatste ook niet meer aangeboden worden.

Microsoft 365 Business

Daarnaast is er natuurlijk nog Microsoft 365 Business. Deze bundel is gemaakt voor kleine- tot middelgrote organisaties. De Business editie combineert Office 365 Business Premium met de op maat gemaakte security- en managementfuncties van Windows 10 en Enterprise Mobility + Security. Deze editie helpt bij het beschermen van organisatie en het simpeler maken van IT-management. Daarnaast biedt het werknemers de mogelijkheid om te werken vanaf elke locatie op welk apparaat ze willen en verbindt het werknemers, consumenten en leveranciers.

Microsoft 365 Business wordt beschikbaar op 2 augustus 2017 voor public preview. Wereldwijde verkoop zal beginnen in de herfst van 2017, voor een prijs van 20 dollar per gebruiker per maand.

All-in-One abonnement

Eigenlijk kunnen we spreken van een All-in-One Microsoft-abonnement, waarbij bedrijven niet langer alleen een maandelijks bedrag betalen per gebruiker voor Office 365, maar ook voor hun Windows 10-licentie en Mobile Device Management-oplossing. Met deze licentie is het ook mogelijk om een Windows 10 S of Windows 10 Home-licentie te upgraden naar Windows 10 Pro. De vraag is nog even of dit er ook voor gaat zorgen dat complete systemen en laptops voortaan zonder Windows-licentie verkocht gaan worden, omdat bedrijven die dan al hebben.

