‘Google betaalde jarenlang onderzoekers voor gunstige resultaten’

Business

De afgelopen tien jaar heeft Google tienduizenden dollars betaald aan academici die werken aan onderzoeken gerelateerd aan activiteiten van het bedrijf. De financiële bijdrages die Google leverde variëren van 5.000 tot 400.000 dollar en werden vaak niet gemeld in de afgeronde onderzoeken.

Dat meldde The Wall Street Journal afgelopen dinsdag op basis van statements van voormalig medewerkers van Google. De zoekgigant zou een complete lijst met onderzoekspapers hebben opgesteld, met “werktitels, samenvattingen en budgetten”, die het bedrijf geproduceerd zou willen zien. Google zou actief academici gezocht hebben om die papers vervolgens daadwerkelijk te schrijven.

Met die onderzoekspapers zou Google vervolgens geprobeerd hebben om wetten en regelgeving die het bedrijf zouden kunnen beperken bij zijn marktdominantie te beïnvloeden. Ook zou de zoekgigant de onderzoeken gebruikt hebben om de publieke opinie vorm te geven. Veel van de onderzoeken zouden draaien om bijvoorbeeld patenten en mededingingsrecht en door Google gecontroleerd zijn voorafgaand aan de publicatie ervan.

Een voorbeeld dat de Journal geeft, is professor Paul Heald, die een onderzoek schreef over auteursrechten. Daarvoor zou hij 18.830 dollar gekregen hebben van Google. Heald vermeldde dat bedrag niet in zijn paper en stelde tegenover de Journal dat het een ongelukje was. Google zou volgens hem geen voorwaarden gesteld hebben voor het werk en hij zou ook niet beïnvloed zijn door het bedrijf.

De onderzoeken hebben volgens de Journal betrekking op activiteiten van Google in brede zin. Zo was er een onderzoek dat draaide om het vergaren van persoonsgegevens. Daarin viel te lezen dat het redelijk was dat Google dat deed, in ruil voor zijn gratis diensten. Met dat soort onderzoeken hoopte Google de overheid te beïnvloeden, denkt de Journal.

In een reactie stelt Google dat het onderzoek “erg misleidend” is. “Onze steun voor de principes van een open internet, wordt gedeeld door veel academici en instituten die een lange geschiedenis van het doen van onderzoek naar deze onderwerpen hebben – op belangrijke gebieden als auteursrecht, patenten en vrijheid van meningsuiting.”