Samsung presenteert op 23 augustus de Galaxy Note 8

Op 23 augustus presenteert Samsung Electonics de nieuwe telg in de Galaxy familie. Vermoedelijk gaat het om de Galaxy Note 8, al heeft Samsung dat nog niet officieel laten weten. Volgens de Zuid-Koreaanse smartphonefabrikant gaat het om “het ultieme multitasking apparaat”.

In de uitnodiging valt te lezen dat het bedrijf op 23 augustus om vijf uur ’s middags Nederlandse tijd het toestel lanceert. Uiteraard is er ook een teaser toegevoegd aan de uitnodiging; het gaat om een gifje waarin we een stylus zien waarmee de contouren van wat lijkt op een groot smartphonescherm getekend worden. Hieronder de afbeelding.

Over de opvolger van de verdoemde Galaxy Note 7 zijn al genoeg geruchten geweest. Het apparaat zou een display van 6,3-inch krijgen dat in een zo klein mogelijke behuizing ingebouwd is. Het lijkt – ook gezien bovenstaande teaser – te gaan om een Infinity Display, zoals Samsung dat ook al in de Galaxy S8 en S8 Plus inbouwde.

Vermoedelijk zit er geen vingerafdruksanner op de voorkant van de telefoon, maar is die aan de achterkant ingebouwd. Samsung zal de Galaxy Note 8 ook voorzien van digitale assistent Bixby, die sinds deze week ook in het Engels beschikbaar is. Of er, net als bij de Galaxy S8, een speciale Bixby-knop is, weten we nog niet.

Naast dat 6,3-inch AMOLED-display zou de Samsung Galaxy Note 8 ook voorzien zijn van een 18.5:9 aspect ratio. Verder draait hij afhankelijk van de regio op een Exynos 8895 of Qualcomm Snapdragon 835 processor, met 6GB aan werkgeheugen. Consumenten hebben de beschikking over een 12 megapixel dubbele camera aan de achterkant, een 3.300 mAh batterij en een vernieuwde S Pen stylus.

Overigens had de website BGR ook nog enkele nieuwe renders bemachtigd. Die zien er als volgt uit.