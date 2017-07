Samsung gaat 157 ton zeldzame metalen uit de Galaxy Note 7 hergebruiken

Mobile

Samsung heeft laten weten dat het maar liefst 157 ton aan zeldzame metalen opnieuw wil gaan gebruiken. Het gaat om grondstoffen die het uit de ingeleverde Galaxy Note 7-toestellen kan halen. Het initiatief maakt deel uit van een veel bredere poging van Samsung om de telefoontoestellen zoveel mogelijk te recyclen.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zal volgens ZDNet later deze maand beginnen met de extractie van onder meer goud, zilver, kobalt en koper uit de telefoons. Ook worden onderdelen zoals de OLED-schermen, geheugenchips en cameramodules opnieuw gebruikt of verkocht aan andere bedrijven.

Eerder deze maand kondigde Samsung al een speciale faneditie aan van de Galaxy Note 7. Het ging om ongebruikte exemplaren waar een kleinere accu in gestopt was. Oorspronkelijk beschikte de Note 7 namelijk over een te grote 3.500 mAh-accu, die de oorzaak van alle problemen van de smartphone bleek te zijn. Die is in de faneditie vervangen door een accu met 3.200 mAh capaciteit.

Greenpeace, dat Samsung vrij consistent opriep de Note 7 te hergebruiken, is blij met de beslissing. Het vindt dat zulk beleid doorgetrokken moet worden naar andere producten. Samsung zal dat volgens ZDNet gaan doen en schrijft dat het ook nieuwe producten op deze manier zal verwerken.

Samsung presenteerde de Galaxy Note 7 in augustus 2016, op zich een erg mooi toestel met groot scherm en high-end specificaties. De release werd echter uitgesteld, toen bleek dat sommige accu’s konden exploderen. Ook een opvolger kende die problemen, waarop Samsung alle toestellen moest terugroepen. De problemen bleken te zijn ontstaan omdat de accu niet kon uitzetten. Als gevolg daarvan kon er kortsluiting ontstaan en kon het toestel vlam vatten.

Ondertussen werkt het Zuid-Koreaanse bedrijf al aan een opvolger, die naar verluidt op 23 augustus gepresenteerd wordt. Een lek liet gisteren zien dat het toestel een gigantisch scherm krijgt, dat in een relatief kleine behuizing verwerkt wordt. Het zou gaan om een Infinity Display, zoals Samsung dat ook al in de Galaxy S8 en Galaxy S8 Plus introduceerde.