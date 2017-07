Waar zit nou de Touch ID in de Apple iPhone 8?

Consumer

Waar komt de Touch ID nou? Het is een vraag die veel Apple-fans vermoedelijk hebben als het aankomt op de iPhone 8. Van die telefoon verwachten mensen veel: het zou, na een ietwat teleurstellende iPhone 7, een vernieuwend model moeten worden. Met groter scherm en voor het eerst in de tienjarige geschiedenis geen thuisknop. Maar waar zit dan de Touch ID?

De afgelopen weken is uit de vele lekken rond het nieuwe vlaggenschip van de smartphoneboer uit Cupertino in de Verenigde Staten duidelijk geworden dat de vingerafdrukscanner in elk geval niet in het scherm ingebouwd zal worden. Die technologie schijnt gewoon nog niet klaar te zijn om in de praktijk te gebruiken. En dus zal Apple een alternatief moeten vinden.

Er zijn ondertussen twee stromingen als het aankomt op de locatie van de vingerafdrukscanner. De ene stroming stelt op basis van een op Cult of Mac geplaatste foto van de achterkant van een iPhone 8, dat er onder het Apple-logo een vingerafdrukscanner komt. Zoals te zien op onderstaand beeld zit daar een uitsparing en zou het zomaar kunnen.

Maar een andere stroming, die zich op de site BGR baseert, stelt dat Apple de vingerafdrukscanner juist onder de stroomknop op de zijkant van de telefoon plaatst. De site stelt dat op basis van “drie bronnen die in het verleden met informatie kwamen die op een later moment bleek te kloppen.”

Als bonus hebben we nog een derde optie, die we minder voorbij zien komen, maar ook potentieel heeft. Apple zou de Touch ID mogelijk in zijn geheel weg laten en in plaats daarvan voor gezichtsherkenning gaan. Daarvoor schijnt het bedrijf aan de voorkant van de smartphone een 3D-camera te integreren.

De nieuwe geruchten wijzen er echter op dat Apple daar nog niet voor durft te gaan. Wellicht dat de manier van inloggen middels gezichtsherkenning nog niet zo goed werkt en net als bij Samsung relatief eenvoudig te omzeilen valt. Uiteindelijk zullen we voor een definitieve bevestiging moeten wachten tot Apple naar buiten komt met nieuws rond het toestel. Tot die tijd, vermoedelijk september, kunnen we volop blijven speculeren.