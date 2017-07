Western Digital rapporteert sterk vierde kwartaal en fiscaal jaar

Business

Western Digital maakte vorige week de resultaten van het vierde fiscaal kwartaal bekend. Met een omzet van 4,8 miljard dollar, omgerekend zo’n 4,1 miljard euro, sloot het bedrijf het kwartaal goed af.

Het bedrijf boekte een operationeel inkomen van 652 miljoen dollar en een netto inkomen van 280 miljoen dollar, oftewel 93 dollarcent per aandeel. In hetzelfde kwartaal vorig jaar had Western Digital “slechts” 3,5 miljard dollar aan omzet. Er is dus sprake van een groei van 37,14 procent. Daarnaast is het van een netto verlies van 366 miljoen dollar gegroeid naar een netto inkomen van 280 miljoen dollar. Het is daarmee dus een stuk winstgevender in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Wall Street zat er niet ver naast, met een verwachte omzet van 4,81 miljard dollar.

Fiscaal jaar 2017

Aangezien dit het vierde fiscaal kwartaal was voor Western Digital, zijn ook meteen de resultaten voor het hele fiscaal jaar bekendgemaakt. In totaal boekte het bedrijf 19,1 miljard dollar in omzet, omgerekend zo’n 16,3 miljard euro. Het jaar ervoor was dit nog 13 miljard dollar. Wederom is er dus sprake van een groei die niet mis is, namelijk 46,9 procent. Daarnaast had Western Digital een operationeel inkomen van twee miljard dollar gedurende het fiscaal jaar en een netto inkomen van 397 miljoen dollar, oftewel 1,34 dollar per aandeel. Met een dividend van 574 miljoen dollar, hebben aandeelhouders dan ook niets te klagen.

Steve Milligan, CEO van Western Digital, zegt dat het bedrijf de goede resultaten te danken heeft aan het unieke platform bestaande uit diverse opslagtechnologieën en overige producten met toegevoegde waarde. Daarnaast heeft de overname van SanDisk zeker bijgedragen, omdat Western Digital daardoor actief is geworden in meer markten.