Sharp maakt voor het eerst in vier jaar weer winst

Het door problemen geteisterde Sharp heeft een derde kwartaal op rij winst geboekt. Daarmee lijkt het voor het eerst in vier jaar hard op weg te zijn naar een goed resultaat als het jaar voorbij is. Dat komt vooral door de forse bezuinigingen die de afgelopen tijd gevoerd werden door de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Nu er een nieuwe, positieve wind waait, is het weer tijd voor investeringen.

Het Taiwanese Foxconn, dat de nieuwe eigenaar van Sharp is, wist door forse kostenbesparingen door te voeren te zorgen dat de cijfers van de schermenfabrikant weer in het groen kwamen te staan. Afgelopen kwartaal boekte Sharp een nettowinst van in totaal 130,4 miljoen dollar. De verwachting van het bedrijf is dat het de komende kwartalen alleen maar positieve cijfers blijft noteren. Aan het eind van dit fiscale boekjaar, maart 2018, zou er een totale winst van bijna 553 miljoen dollar geboekt worden.

Tegelijk bereidt Sharp een offensief voor om zijn verloren marktaandeel te heroveren. Het breidt de verkoop van televisies in China uit en probeert weer een significante positie te verwerven op de Amerikaanse televisiemarkt, door zich daar te positioneren als fabrikant van high-end televisietoestellen. Wereldwijd wil Sharp ook een nieuwe strategie lanceren, die vanaf april 2018 de verkopen van televisies moet doen stijgen. Vanaf april 2018 moeten die verkopen dan ook verdubbelen.

Analisten twijfelen echter aan de haalbaarheid van die doelen: zo schrijft Fudzilla dat de displaymarkt erg wispelturig is en dat de concurrentie moordend is. Het zou de vraag zijn of het Japanse Sharp wel op kan boksen tegen Chinese en Zuid-Koreaanse concurrenten. Er is ook een overschot op de markt, vooral als het aankomt op de verkoop van lcd-schermen, terwijl Sharp juist op dat vlak sterk presteert.

Sharp zou vooral wind in de zeilen kunnen krijgen als het zich richt op de productie van OLED-panelen. Een van zijn belangrijkste klanten, Apple, zou met de iPhone 8 de switch naar OLED-schermen maken. Sharp zal dus ook echt flink geld moeten investeren in de productie daarvan, want tot nu toe loopt het achter op concurrenten als Samsung. Het bedrijf heeft al aangegeven om die reden begin 2018 miljoenen te willen steken in de massaproductie van OLED-panelen.