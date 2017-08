Mobiele apps direct updaten met CodePush in Visual Studio Mobile Center

Apps & Software

Microsoft heeft CodePush toegevoegd aan Visual Studio Mobile Center, waardoor het nu mogelijk is om mobiele apps direct te updaten. Het updaten van je mobiele app kan nu vele malen sneller, zeker als je gebruik maakt van Apache Cordova, React Native of Windows Mobile. De updates kunnen namelijk worden uitgerold buiten de applicatiewinkels om.

Er zijn inmiddels veel verschillende platformen om mobiele apps op te ontwikkelen. Bedrijven die echt afhankelijk zijn van hun mobiele apps en voldoende middelen hebben ontwikkelen de apps gewoon in Java (Android) of in Objective C/Swift (iOS), maar er zijn ook genoeg platformen die crossplatform werken zoals Apache Cordova en React Native. De apps hebben een native basis met daarbovenop een schil van HTML, CSS en Javascript.

Voor deze platformen die crossplatform werken heeft een groep ontwikkelaars bij Microsoft al twee jaar geleden een tool ontwikkeld, waarmee het mogelijk is een applicatie update te doen buiten de applicatiewinkels om. Deze tool heeft de naam CodePush en is nu ook toegevoegd aan Visual Studio Mobile Center, zodat het nog breder kan worden toegepast. Inmiddels maken al duizenden applicaties gebruik van deze tool en dit zorgt ervoor dat applicaties sneller kunnen worden bijgewerkt.

Wat deze tool doet is de laag die bovenop de native laag draait met alle HTML, CSS, Javascript en afbeeldingen simpelweg vervangen door nieuwe versies. In de app wordt een stukje code opgenomen die communiceert met de cloud om te zien of er een update is. Indien dat het geval is wordt er een ZIP-archief gedownload naar het mobiele apparaat en deze wordt vervolgens uitgepakt en alle bestanden worden overschreven. Hierdoor kan een nieuwe feature of een bugfix direct worden opgelost.

Aangezien het tegenwoordig enkele dagen kan duren voordat een app-update wordt geaccepteerd en doorgevoerd in de App Store en Google Play Store is dat een enorme tijdswinst, zeker als het gaat om een bugfix. Nu Microsoft CodePush heeft toegevoegd aan Visual Studio Mobile Center zullen veel meer ontwikkelaars hier gebruik van gaan maken en zullen apps veel sneller worden bijgewerkt.