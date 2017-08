Algoritme maakt het virtueel manipuleren van de diepte van foto’s mogelijk

Apps & Software

Onderzoekers hebben een nieuwe techniek onthuld om foto’s te maken, die ze computational zoom hebben genoemd. Met behulp daarvan kunnen fotografen de compositie van foto’s manipuleren nadat ze gemaakt zijn. Dankzij de techniek kunnen er “fysiek niet te realiseren” foto’s gemaakt worden.

Het algoritme waarmee dit mogelijk is, werd volgens The Verge ontwikkeld door de University of California, Santa Barbara en ontwikkelaars van het technologiebedrijf Nvidia en de onderzoeksresultaten zijn uitgebreid uiteengezet in een onderzoeksrapport. Om de computational zoom te kunnen gebruiken, moeten fotografen een reeks foto’s maken van een bepaald object, waarbij ze de camera steeds dichter bij het onderwerp van de foto plaatsen.

Een speciaal ontwikkeld algoritme en het systeem van de onderzoekers maken dan een 3D-rendering van de scène, op basis van de verschillende foto’s. Alle informatie kan vervolgens, zoals de onderzoekers dat noemen, “gebruikt worden om beelden met meerdere perspectieven en met nieuwe composities te genereren”. Fotografen kunnen de compositie van hun plaatjes in realtime manipuleren.

Een fotograaf krijgt hiermee vooral veel meer controle over de relatieve grootte van een object op hun foto’s. Ze kunnen ook kiezen voor nieuwe dieptes en andere perspectieven, wat voor interessante plaatjes kan zorgen. Het onderzoeksteam hoopt de technologie op termijnmiddels een software plug-in beschikbaar te kunnen maken voor fotografen. Hieronder een video die demonstreert hoe het effect werkt.