Topkwartaal voor Sony

Sony zat de afgelopen jaren eigenlijk continu in de hoek waar de klappen vielen. Qua omzet en winst ging het dan ook niet zo best. Daar lijkt nu een eind aan gekomen te zijn, want het bedrijf meldt een recordwinst over het eerste kwartaal van het huidige boekjaar.

Naast de recordwinst in het eerste kwartaal, wordt ook de verwachting uitgesproken dat Sony over het hele jaar de hoogste operationele winst gaat noteren in 20 jaar. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar ligt de winst bijna 181 procent hoger.

Prestaties bedrijfsonderdelen

De goede resultaten zijn toe te schrijven aan meerdere onderdelen van Sony. Een groot gedeelte van de winstgroei komt uit beeldsensors voor smartphone-camera’s. Hierin is Sony al zeer lang een grote speler. Vorig jaar had het echter last van een aardbeving, waardoor de fabrieken niet op volle kracht konden draaien. Dat is inmiddels wel weer het geval. Daarnaast legt ook de opkomst van dual-camera smartphones het bedrijf geen windeieren. De halfgeleidertak groeide ruim 41 procent als het gaat om het aantal verkopen.

De muziektak van de Sony draait daarnaast ook goed. Hier wordt een inkomstenstijging gemeld van bijna 58 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook IP&S (Intellectual Property & Standards) liet sterke groeicijfers zien.

Het gaming-onderdeel van Sony lijkt juist niet echt iets bij te dragen aan de goede cijfers. Op het gebied van games wordt een winstdaling gemeld van zo’n 60 procent, ook al zijn de verkopen gestegen met 5,4 procent. De sterke daling wordt toegeschreven aan het ontbreken van grote titels en het feit dat vorig jaar Uncharted 4 uitgebracht is, een van de bestverkopende titels van het jaar. Ook het aantal verkochte Playstation 4’s is gedaald vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Sony verwacht echter wel dat de gaming-tak de rest van het jaar nog flink gaat aantrekken, De Playstation zal niet veel last hebben van de veel duurdere Xbox One X, zo is de verwachting. Daarnaast zal ook het PlayStation Network (een abonnementsdienst) eraan bijdragen.

Verder zal een deel van de toegenomen winst ongetwijfeld ook komen door reorganisaties en het sluiten van fabrieken. Het is dan ook de vraag hoe lang deze cijfers doorzetten.